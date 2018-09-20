Скрытый Ленин

Еще с полгода назад исследователь монументального искусства Дэнис Кин начал думать о том, как же можно увидеть единственную в стране флорентийскую мозаику, которая находится в Академии наук (Гылым ордасы) и около 20 лет была скрыта с людских глаз. Истории с барельефом в кинотеатре "Арман" и с найденным сграффито Сидоркина еще больше вдохновили на поиски. К тому же Академия наук ничего не имела против. И после недолгих переговоров Ильич наконец увидел свет, а автор мозаики - 81-летний Владимир Твердохлебов - свою работу.
В 1984 году в Алма-Ате завершили строительство второй очереди Академии наук, которая находится на улице Курмангазы, и уже давно воспринимается как единое здание со строением, возведенным в 50-е годы на улице Шевченко по проекту московского архитектора Щусева. Тогда, в 1983-1984 году за украшение здания отвечал художник-монументалист Владимир Твердохлебов. В Алматы он живет с 1967 года - тогда правительство КазССР пригласило его вместе с группой других художников сделать экспозицию, после ее завершения поступило предложение остаться в Казахстане. В Алматы сохранилось несколько работ Твердохлебова: это и фонтан "Восточный календарь", и мозаика на фасаде гостиницы "Алматы" (не путать с работой Кенбаева и Цивчинского), фойе и мозаика в театре им. Сац. Твердохлебов был главным художником оформления нового здания Академии наук. Вместе с командой он сделал много интересных работ: росписи стен в Зимнем саду (утеряны), гобелены (съедены молью), витраж из цветного литого стекла (сохранился), римские мозаики в фойе (сохранились), флорентийская мозаика в зале для конференций (кажется, сохранилась).
Мы не знаем, как руководство Гылым ордасы относится к флорентийской мозаике, на которой изображен вождь революции. И не знаем, в каком она состоянии. И Дэнис, и я, видели эту мозаику только на старых фотографиях и в общем-то понимали, почему она скрыта с глаз. Но после того, как Дэнис познакомился с сотрудниками Гылым ордасы, а я написала официальный запрос, с нами сразу же связались, сказали, что Ленин в сохранности и пригласили прийти.
Но сначала мы с Владимиром Твердохлебовым и Дэнисом Кином поднимаемся в Зимний сад, чтобы в очередной раз полюбоваться на витраж. Лучи солнца не могут пробиться сквозь почти двухсантиметровое стекло, и рисунок почти в точности отражается на полу, заливая помещение мягким светом. Владимир Сергеевич внимательно осматривает витраж, заметно, что он доволен тем, как сохранилась его работа.
Сюжет витража из литого стекла понятен: сбор урожая, влюбленные пары, дети, но все это сделано в сакском стиле. Владимир Сергеевич нарисовал эскиз, в котором впервые в Казахстане использовались мотивы, связанные с находками в Иссыкском кургане. Сам витраж изготавливался в Беларуси на стеклозаводе "Неман". Это один из немногих сохранившихся в Казахстане витражей из литого стекла.
— Я сделал дополнительные решетки в витраже, поэтому он очень крепкий, — рассказывает Владимир Сергеевич.
Дэнис уточняет, нужна ли какая-то реставрация.
— Нет, - отвечает художник. - Этот витраж простоит еще долго.
Мы внимательно исследуем Зимний сад, Дэнис пытается найти хоть что-то, напоминающее исчезнувшие росписи. Но их нет.
— Их убрали еще во время первого ремонта, кажется, в 90-е, — рассказывает Владимир Твердохлебов. — Но сейчас, кстати, сад выглядит очень хорошо, над ним поработали, пространство расширили благодаря зеркалам.
Наконец нас зовут в зал для конференций — скоро мы увидим флорентийскую мозаику. Сама эта техника появилась в эпоху Возрождения: мозаика делается из полудрагоценных камней. Художественный эффект флорентийской мозаики связан с тщательным подбором оттенков камней - они в процессе работы не закрашиваются.
Рабочие слезают с лестницы, тянут баннер, он почти бесшумно падает и мы видим Владимира Ильича. Твердохлебов подходит к панно, внимательно изучает. Мозаика выглядит так, словно и не было этих 35 лет: ни одной трещинки, ни одного выпавшего камня. Когда проводишь рукой по блестящим, прохладным камням, то почти не чувствуется стыков между ними.
— Ценность этой работы в том, что она сделана из полудрагоценных камней, добытых в Казахстане. Делали ее на заводике в Талды-Кургане, он был союзного подчинения. В Талды-Кургане стояли японские станки, никто ими не пользовался, мы их открыли. Мы сами искали большие камни, грузили и везли их для распиливания. Курировал эту работу Димаш Ахмедович Кунаев. Ленин у меня неагрессивный вышел, он не давит и цветовая гамма мягкая, издалека смотришь - есть Ленин, нет Ленина....Понятно, что идеология сейчас другая, но мозаику можно сохранить хотя бы для студентов... Хорошо, что ее не уничтожили. Я слышал, что предыдущий директор хотела убрать все совковое.
Замдиректора Гылым ордасы Нурлан Сейдин заверяет художника, что мозаику сохранят, больше ни под что зашивать не станут, просто на время мероприятий занавесят шторой и когда Твердохлебов или гости захотят посмотреть на Ленина, штору можно будет отодвинуть.
— В 1986 году наша работа над Академией наук выдвигались на госпремию, но мы ее не получили. Она нужна была для того, чтобы это все было под охраной государства, чтобы все это не разваливалось. А сейчас все собирается вместе, появились люди, которые приехали издалека - Дэнис Кин плотно этим занимается, исследует все, что было сделано в монументальном искусстве в советское время, - рассказывает Твердохлебов.
Дэнис Кин сейчас работает вместе с сотрудниками Гылым ордасы над тем, чтобы это удивительное место, похожее на шкатулку с сокровищами, могли увидеть как можно больше людей: чтобы туристы и горожане смогли получить сюда доступ и разглядеть римскую мозаику в фойе на первом этаже, единственный витраж из литого стекла, и единственную в Казахстане флорентийскую мозаику из наших камней, и не суть важно что на ней изображено....