Скрытый Ленин

В 1984 году в Алма-Ате завершили строительство второй очереди Академии наук, которая находится на улице Курмангазы, и уже давно воспринимается как единое здание со строением, возведенным в 50-е годы на улице Шевченко по проекту московского архитектора Щусева. Тогда, в 1983-1984 году за украшение здания отвечал художник-монументалист Владимир Твердохлебов. В Алматы он живет с 1967 года - тогда правительство КазССР пригласило его вместе с группой других художников сделать экспозицию, после ее завершения поступило предложение остаться в Казахстане. В Алматы сохранилось несколько работ Твердохлебова: это и фонтан "Восточный календарь", и мозаика на фасаде гостиницы "Алматы" (не путать с работой Кенбаева и Цивчинского), фойе и мозаика в театре им. Сац. Твердохлебов был главным художником оформления нового здания Академии наук. Вместе с командой он сделал много интересных работ: росписи стен в Зимнем саду (утеряны), гобелены (съедены молью), витраж из цветного литого стекла (сохранился), римские мозаики в фойе (сохранились), флорентийская мозаика в зале для конференций (кажется, сохранилась).

Мы не знаем, как руководство Гылым ордасы относится к флорентийской мозаике, на которой изображен вождь революции. И не знаем, в каком она состоянии. И Дэнис, и я, видели эту мозаику только на старых фотографиях и в общем-то понимали, почему она скрыта с глаз. Но после того, как Дэнис познакомился с сотрудниками Гылым ордасы, а я написала официальный запрос, с нами сразу же связались, сказали, что Ленин в сохранности и пригласили прийти.