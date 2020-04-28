Юлия Ким, продюсер: «Тендеры – это нестабильность»

— Какой фестиваль вы берете за образец для дальнейшего развития?

— Мы хотим приносить пользу и открывать новые возможности для нашей киноиндустрии. И у нас свой путь развития, непохожий на другие фестивали. Конечно, мы восхищаемся Каннским кинофестивалем, потому что это самое важное событие в мире кино, и его значение сложно переоценить. Все главные кинопремьеры проходят именно там, но если говорить про организацию и эффективность, то мне нравится Пусанский кинофестиваль. Я не видела ни один фестиваль, который бы так хорошо был организован при таком большом масштабе. За каждым гостем обязательно закреплен волонтер, у каждого индивидуальная программа, все знают куда идти, всё расписано по минутам. Если Пусан — это главный фестиваль азиатского кино, то мы стремимся стать главным фестивалем центральноазиатского кино. Мы очень хотим, чтобы на наши мастер-классы, питчинги приезжали режиссеры со всей Центральной Азии. Мы пока не можем себе позволить их приглашать, но мы ищем возможности, как собрать таланты Центральной Азии на Алматинском фестивале.

— Какие шаги предпринимает фестиваль для реализации этой цели?

Я встречалась с режиссерами, продюсерами и кинокомпаниями из стран нашего региона. Все заинтересованы, а также у меня есть связи с большими фестивалями, которые нам помогают и дают ценные советы, и они тоже ждут от нас, что мы сможем представить миру кино Центральной Азии. Единственное, в рамках нынешнего бюджета, который у нас есть, это сложно реализовать, но мы будем к этому стремиться.

— В Казахстане с 1998 года существует кинофестиваль «Евразия» с такой же концепцией, как и у Алматинского кинофестиваля: показать альтернативное современное кино в Казахстане. Оба фестиваля финансирует государство. Есть ли конкуренция между вами за право быть главным фестивалем Центральной Азии и в чем между вами различие?

— Когда международный фестиваль «Евразия» переехал в Астану, в Алматы появилась необходимость в создании собственного фестиваля, ведь почти все кинематографисты находятся именно здесь. Нет никаких противоречий или противостояния между фестивалями. Для того, чтобы мы все были эффективны, мы должны поддерживать друг друга. А здоровая конкуренция должна быть, и мы стремимся стать именно лучше себя самих, лучше, чем мы были в прошлом году. Мы не оглядываемся на другие казахстанские кинофестивали, и мы знаем, что мы хотим делать и куда расти. Пока у нас есть уверенность в том, что это нужно, мы будем стараться двигаться к нашей цели. Я сама работала на кинофестивале «Евразия» и у меня остались очень хорошие воспоминания об этом времени, однако, я вижу, что нового мы можем сделать на алматинском фестивале.