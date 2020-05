Акмарал Зыкаева, композитор: «Новое никому не нужно»

Есть несколько причин, почему я решила сделать это на английском. Одна из них – мне стало тесно в казахском языке. Ну и то, что большинство моих слушателей не знают казахского языка, и это даже среди казахстанских слушателей. Я часто слышу: «Мерген, переведи это на английский», и если раньше я была уверена, что это невозможно, что мои песни должны звучать только на казахском, то сейчас я стала шире смотреть на это. Вот Бьорк исландка, и смогла пронести свой национальный колорит через английский язык и в своей уникальной форме. Я, конечно, не могу себя с ней сравнивать, но сам её подход к музыке мне очень близок. Поэтому, почему бы и нет? Я обожаю эксперименты.

— Существуют ли для вас другие барьеры в казахском языке, нежели доступность для международного слушателя?

— Да, однозначно, казахский бытовой и казахский литературный – это разные языки. Для написания песен, в большинстве случаев, используется литературный казахский, который очень ограничен огромным сводом правил. У нас в культуре никогда не было принято говорить дословно. Попробуйте спеть на казахском в рамках нормы «What if God was one of us? Just a slob like one of us» (Joan Osborne), всякая романтика этого смысла потеряется сразу. Мне очень сложно развивать казахский язык в сторону доступности согласно тем жанрам, в которых я работаю. Должна отметить что Галым Молданазар работает с казахским языком очень интересно, он иногда выдумывает какие-то свои словосочетания, которые ранее никто не слышал и не использовал. И при этом он делает это красиво.

— В вашем новом альбоме чувствуется кинематографичность и более свободная форма, больше похожая на саундтрек к фильму, нежели на песню в классическом понимании. Чем мотивирован данный переход?

— В музыке для кино ты чувствуешь себя более свободным как композитор, потому что ты не скован в рамках обычной песни в 4 аккорда, и можешь ломать структуру музыкальной ткани как тебе вздумается. Это не только игра с формой, но и инструментовкой, допустим можно взять в трех местах барабаны и уйти во что-то другое, более увереннее работать со слоями, создавая контрапункты. И решив для себя, что это будет кинематографичный альбом, я словно разрешила себе все эти эксперименты. Да, конечно, я осознаю, что чем страннее артист, тем меньше тебя слушают, но я осознанно иду на это.

— Сегодня в мире можно наблюдать новый поворот в сторону классической музыки и появляется все больше молодых, популярных композиторов, которые сочиняют музыку, отвечающую времени, но в Казахстане о концертах молодых композиторов можно услышать довольно редко, и я бы хотел узнать: с чем это связано и существует ли в современной казахстанской классической музыке стагнация?

— Существует, этому есть ряд причин. Здесь стоит задать вопрос: кто вообще в нашей стране выбирает классический репертуар? Кто решает, на каком концерте что будут играть? Скромному композитору, честно живущему на одну только зарплату, очень трудно сказать в нашем обществе: «Сыграйте, пожалуйста, мое произведение, возьмите, пожалуйста, в свой репертуар», ведь ему в большинстве случаев ответят: «Нет, нам это не надо, нам нужно что-то популярное, что люди понимают, что уже проверенное». Самостоятельно что-то реализовывать в классической музыке финансово очень трудно, в отличие от эстрадных музыкантов.

Приведу пример: допустим, вы – композитор, и вы захотели устроить премьеру или записать свое произведение, написанное для симфонического оркестра. Симфонический оркестр вместе с дирижером — это около 100-120 человек, и вы можете уже представить, скольким людям надо заплатить за репетиции, и хотя бы минимальный гонорар за концерт. А еще аренда зала, звукорежиссерское оборудование, сами звукорежиссеры.

Ок, давайте рассмотрим квинтет, всего 5 человек, даже по минимальной оплате всего пятерым исполнителям, плюс студия, зал, репетиции, уже выходит крупная сумма. Честно говоря, у наших современных композиторов нет денег самостоятельно делать премьеры, или записывать самостоятельно музыку и тем более продвигать её куда-то. Из-за этих обстоятельств мы очень много талантливой, современной музыки просто не слышим. Некому в это инвестировать. Вся она в партитурах, пылится годами.