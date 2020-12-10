Целлофан как деколонизация

Но что общего между пластиковыми пакетами, деколонизацией и тремя красивыми невестами из 1875 года?

Выбор материала в искусстве является важным определяющим фактором любого художественного высказывания, с помощью которого можно понять контекст, лежащий в основе этого произведения. История искусства развивается в городах – в централизованной городской среде, где пересекаются политика, архитектура, торговля, языки и мнения. Мы стали свидетелями резкого развития различных форм искусства в Луксоре, Афинах, Венеции, Париже, Стамбуле, Вене, Нью-Йорке и других культурных полюсах, где процветает творческое мышление, а у общества есть средства для его воплощения. В городах есть упорядоченная инфраструктура, такая как здания, библиотеки, органы власти, суды и музеи: все эти механизмы помогают фиксировать и отражать художественные открытия своей эпохи. Сложнее собрать и сохранить искусство кочевников и племен, в котором предметы имеют определенные функции и служат в ритуалах и домашнем хозяйстве. Они слишком часто рассматриваются как нечто ремесленное и имеют меньше шансов попасть в государственные или частные коллекции.

Хотя фольклор и духовное наследие являются объектами антропологических и искусствоведческих исследований, коммерческие силы арт-индустрии часто не обращают на них внимания. Граница между «объектным» и нематериальным едва заметна. Работа с кочевым наследием требует особой оптики с меньшим количеством трансформаций и «переходов», которые так распространены в линейной истории искусства, когда египетское искусство трансформируется в искусство Древней Греции, затем Средневековья, Возрождения, Классицизма и так далее.

Когда Сауле Сулейменова выбирает целлофан в качестве материала для своей серии картин, этот выбор не является непреднамеренным или случайным. На протяжении десятилетий Казахстан превозносил нефть как главную движущую силу своего экономического роста и часто использовал ее, как острие идеологической гордости. Целлофановая пленка, фактически состоящая из углеводородного вещества (продукт переработки нефти), становится идеальной метафорой для отслеживания круговорота пластика в природе.