«Это хобби вдруг стало смыслом жизни»

Текстиль

Людмила Янченко, инженер-строитель по образованию, сшила свое первое лоскутное одеяло еще в 1993 году. С тех пор она проходила мастер-классы на всех зарубежных фестивалях, куда попадала, изучив, таким образом, все направления лоскутного шитья. В 2020 году исполнился 21 год с тех пор как Людмила начала преподавать.

«В лихие девяностые года четыре я работала домработницей в американской семье. Лоскутная история, можно сказать, началась с той самой семьи. Я увидела эту красоту на кроватях, и так это меня вдохновило, что я быстренько порезала дома ненужные сарафанчики, рубашки сыновей и сшила первое одеяло. Когда окончила бухгалтерские курсы, работала у него (американца– V) в офисе бухгалтером, офис-менеджером. В 1997 году я попала в Америку, — семья меня взяла с собой. Это был переломный момент, потому что все деньги я потратила на инструменты, книги и ткани. Еще мне принесли ткани сочувствующие американцы, у нас в то время вообще хлопка не было. Так все закрутилось. Когда мне стало скучно шить одной, я дала бесплатное объявление в газете, что могу научить шить, откликнулись шесть человек. Я сама очень много учусь, когда ездила первый раз в Америку, то попала в американский лоскутный клуб, там окончила базовый курс за пять недель. Потом я всё время ездила на фестивали во Францию и в Англию. На каждом из них я старалась учиться у гуру лоскутного шитья современному направлению, а не традиционному. На одном из фестивалей увидела экспозицию онлайн школы. Я к ним записалась, конечно, это стоило хороших денег. Но, тем не менее, год у них отучилась по направлению «креативное лоскутное шитьё». К сожалению, должна признать, что у нас это абсолютно не востребовано, у нас народ больше мыслит традиционными одеялами и курак корпе», — рассказывает Людмила Янченко.