​Тахир Яхьяров: «Мое искусство – это детские мифы, рожденные микрорайонским сознанием»

Хотел бы вернуться к началу разговора. Ты говорил, что рисование всегда было рядом с тобой. Когда ты решил преобразовать его в живопись?

Живопись пришла, когда я стал взрослее. Я всегда тяготел к чему-то прикладному и ручному, но не было возможности заниматься этим всерьез. Вполне возможно, мои занятия живописью сейчас – это попытка закрыть свои детские гештальты. Мне очень хотелось писать маслом, понять как это работает, но не удавалось. И когда в сознательном возрасте у меня появилась возможность исследовать пластичные формы, я в первую очередь занялся живописью. Но у меня не было каких-то явных амбиций стать художником. Было важно подчинить себе этот медиум: подчинить, чтобы научиться. Борьба с холстом и краской − этой не-ньютоновской жидкостью − меня сильно увлекла. И азарт состоял в том, получится у меня воплотить все придуманное или не получится.

А современное искусство как появилось на горизонте?

Это вышло случайно. Я много рисовал в блокнотах, и друзья меня постоянно спрашивали о том, почему я не переношу это все на холсты. Одним из них был Анвар Мусрепов. Мы познакомились в 2012 году − я тогда работал в центре развлечений Next, и уже второй год учился связям с общественностью на журфаке в КазГУ. Что бы ни делал Анвар, я отношусь к нему с большой долей иронии. Но он был одним из тех, кто регулярно говорил мне, что я классно рисую. У него тогда уже были выставки − Art of You, например. Я же в то время воспринимал современное искусство как чистую спекуляцию. Мне казалось, что люди просто не знают, что хотят посмотреть, и потому воспринимают все, что бы им не показали современные художники. Я относился к ним с большой долей скепсиса, но в какой-то момент понял, что это мои предрассудки, поскольку в этом предмете я не разбирался. И чтобы окончательно убедиться в ошибочности или правоте своих домыслов, я начал постепенно изучать историю искусства, смотреть работы и разбираться в медиумах. На первых порах это происходило спонтанно, а потом вылилось в систематическую практику. При спонтанном изучении я забывал очень много информации, при системном подходе выходит продуктивнее. Но само внедрение в современное искусство началось со Школы художественного жеста. По окончании курсов организаторы провели выставку, в ней я как раз и поучаствовал. В тот момент я понял, что можно что-то выражать и через современное искусство, но нужно подойти к этому серьезнее.

Немало художников после ШХЖ стали выставляться на коллективных, а затем уже персональных выставках. Тебя вплоть до этого момента среди них не было. С чем это связано?

Раньше я был менее сговорчив, чем сейчас. Прочитав Ги Дебора, Вальтера Беньямина и много кого другого, я как раз и стал думать, что современные художники делают халтуру. Поэтому мне и приходилось отказываться от разных выставок. Мне было важно прийти к своему пониманию искусства. До сих пор не могу этого добиться, но очень хочется. У меня есть страх того, что ничего не получится. Но я очень хочу, чтобы получилось. Это похоже на неспособность родить ребенка. Тут вспоминается анекдот про Марка Ротко и Филипа Гастона. Гастон спрашивает у Ротко, чего тот хочет добиться своими полотнами, и Ротко отвечает, что хочет потрясти всех, чтобы капиталисты выпали в осадок. В ответ Ротко задает тот же самый вопрос, и Гастон отвечает, что хочет построить армию големов − живых существ под зданием Эмпайр-стейт-билдинг и другими бизнес-центрами. Я проникся этой идеей, и теперь эти големы прослеживаются в моих работах. Гастон очень интересный художник. Он размышлял о теории андеграунда Марселя Дюшана. (Арт-критик − V) Кэлвин Томкинс в книге «Дюшан. Послеполуденные беседы» вспоминает о том, как сто лет назад Дюшан указал на андеграунд в качестве единственного пути художника. Удивительно, насколько давно существует эта идея. Но среди алматинских художников о ней мало кто вспоминает.

А в чем заключается твоя сговорчивость?

Вернее, у меня есть план, которому мне нужно следовать. И один из его пунктов − стать более сговорчивым, участвуя в выставках. Мой план такой: хочу выкопать пещеры в Мангистауской области, и мне нужны деньги на солнечные батареи, дизельные генераторы и прочие вещи. Не думаю, что для этого будет достаточно провести только одну выставку. Тем не менее, нужно начинать делать шаги в эту сторону. В Мангистауской области есть меловые отложения от древнего океана. Такие же меловые отложения существуют в Мексике. Есть художник Ра Полетт (Ra Paulette), в течение 20 лет он с собакой копает пещеры в этих отложениях, создает нечто вроде храмов. И я подумал, что хотел бы потратить часть своей жизни на то, чтобы пожить в одном из таких собственноручно сделанных храмов. Мел поддается ручной обработке, это очень податливый, но в то же время стойкий материал. Я бы хотел сбежать туда с каким-то племенем единомышленников, пожить там определенное время и посмотреть, что из этого получится.