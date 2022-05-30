Двойной латте с сиропом из сновидений, или как разучиться видеть рациональное

В затемненных залах Арсенале между воздушными скульптурами Маргарит Юмо, в лабиринтах инсталляции Делси Морелос, которая пахнет корицей, или в комнате с видео Линн Хершман Лисон, где висят портреты людей, сгенерированных искусственным интеллектом, рассыпается даже декартовское «мыслю, следовательно, существую». Высказывание больше ничего не значит, потому что под сомнение ставится само существование: нас, как индивидуального и коллективного; вселенной, как механизма; квантового мира, как материи. Выставка будто намекает, что на пути к технологической сингулярности мы сталкиваемся с необходимостью преодолеть рациональное: наверное, поэтому такие серьезные физики, как Нил Деграсс Тайсон, вслух обсуждают возможность того, что мы живем в компьютерной симуляции. Вещи, которые еще десять лет назад было, по меньше мере, странно обсуждать в академической среде той же Биеннале, сегодня стали центральными. Вероятно, поэтому слово «спиритуальное и оккультное» встречается в каталоге выставки с невероятной для такого события частотой.

Стоит сказать, что границы рационального уже серьезно пошатнул муж Алемани, Массимилиано Джони, который выступил куратором Венецианской Биеннале в 2013 году с концепцией Энциклопедического Дворца. Нельзя не заметить определенную перекличку этих разных по содержанию, но похожих по смыслу высказываний: мы более не способны осознать мир только в плоскости рационального. Отсюда, наверное, и такой живой интерес к Дада, сюрреализму, фантастическому искусству. Через эти движения мы меняем инструментарий познания бытия и отодвигаем в сторону акционизм, поп-арт или минимализм с их четко очерченными позициями.

Приятно отметить, что выставка не стала ретрансляцией уже знакомых художественных концепций XX века, но напротив, сфокусировалась маргинализированных географиях, людях и периодах, часто несправедливо игнорируемых большой историей искусства. Так, из 213 художников-участников, 180 представляют свои произведения на Биеннале впервые. Поскольку одной из фундаментальных функций подобных выставочных форматов является открытие новых имен, можно с уверенностью утверждать, что Алемани выполнила эту важную миссию.