Постгуманизм и ORTA на Венецианской биеннале

Обращение к идее постгуманизма, по замыслу Алемани, не должно расцениваться как призыв художников и зрителей к эскапизму. Через нее куратор пытается схватить само ядро сегодняшних противоречий, стартовой точкой которых является желание человечества превосходить все другие формы жизни на планете. Для этого в ход идут наука и высокие технологии − с помощью них человечество пытается добиться не только бесконечного улучшения собственных тел, но и захватить весь ареал обитания живых существ, нанося серьезный ущерб окружающей среде.

Бросить вызов такому положению дел, в понимании Алемани, можно переходом к состоянию, которое философ Рози Брайдотти называет постчеловечеством. Это понятие выступает антиподом универсальной модели Человека Разума. Его собирательным образом является европейский мужчина-колонизатор, поработивший природный и жизненный миры в процессе глобальной экономической экспансии. Исключив из категории человека женщин, представителей других рас и этносов, а также всевозможные меньшинства − людей с другой сексуальностью и разными телесными особенностями − он плавно вел планету к гуманитарной катастрофе, поскольку не считался со всеми проявлениями инаковости, без которой не может быть построен лучший мир.

В целях приращения территории, ресурсов и богатства, люди иной субъективности и другие формы жизни подвергались строжайшему контролю, не без использования научно-технических средств. Это подчиняло их жизни задаче расширения экономики, не позволяя проживать ее каким-либо другим образом. Впоследствии технологический прогресс обозначил возможность отделения мира людей от мира животных и нечеловеческих субъектов. Опьяненное технооптимизмом человечество решило мыслить себя самодостаточным, игнорируя свою неразрывную связь с природным и нечеловеческим измерениями.

Отношения, в которых находятся три этих уровня, позволяют усомниться в том, что люди являются особой категорией реальности. Импланты, протезы и всевозможные гаджеты, скрывающие бреши в наших телах, а также несчетное количество микроорганизмов, сплетающих воедино наш организм, делают нас частью сложного континуума природных и неприродных существ. Это обнаружение побудило Брайдотти маркировать проект человечества как политический, который должен быть преодолен ради освобождения мира от насилия.

Другой теоретик постгуманизма Франческа Ферранда полагает, что важнейшей задачей этого преодоления должен стать демонтаж всевозможных иерархий. Построение более горизонтального мира требует того, чтобы человек, как и другие сосуществующие с ним субъекты, утратили все привилегии друг перед другом. Для этого им необходимо создать общую систему знания, избавленную от деструктивного наполнения, которой в равной степени будут управлять люди, живые организмы, искусственный интеллект, роботы и пока неизвестные нам формы жизни.

Ферранда резюмирует, что постгуманизм стоит понимать как практику преодоления человеческой исключительности. Конечная цель этой стратегии − ухватить множественность опыта живых и неживых существ, противопоставив его иллюзорным гуманистическим идеалам, которые привели человечество к социальным и экологическим ужасам, хотя изначально обещали их предотвратить. Человечеству, выстраивая такой «мультиверсум», необходимо раствориться в общей среде с природой и технологиями, перестав воспринимать эти измерения как враждебные. Но и превозносить их до божественного уровня тоже не стоит.

При этом техника, как нечто изобретенное человеком в рациональных целях, должна перестать быть лишь средством их достижения. Ей необходимо обрести свою тайну (как называет это философ Мартин Хайдеггер), иначе говоря неявленную нам истину, которую мы будем способны лишь немного приоткрывать в совместном действии. То же самое касается и природы.

Художники, участвующие в Венецианской биеннале 2022 года, по-разному соприкасаются с темой постгуманизма. Однако общей в их работах является попытка размыть границы между природным и техническим универсумами. Южно-корейский художник Юнчул Ким, к примеру, сделал многокомпонентную механическую инсталляцию, устроенную как единый живой организм. Ее части заняты постоянным воспроизводством жизнедеятельности, но при этом постоянно подвергаются влиянию космических событий, атмосферы и фотонов света.