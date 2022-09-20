Эльдар Шибанов, режиссер: «Я хотел показать другой Казахстан»

Фильмы, снятые на деньги государства, не имели коммерческого успеха. К сожалению, пандемия сильно поменяла количество людей, которые ходят в кино. Но я надеюсь, что все опять вернется. Раньше, если ты снимал кино за 50 тысяч, то ты мог как минимум 100 тысяч заработать, хотя бы окупить. Сейчас с этим тяжелее. Мне кажется, будет лучше, если государство будет оказывать функцию поддержки, но не будет регулятором. В плане регулирования важный вопрос о квотах для казахстанского кино в прокате. Хотя, в 2019 году в принципе, не нужно было квоты, потому что зрители ходили на наши фильмы.

С: Мне кажется, что у нас минус в том, что государство пытается сильно регулировать даже выход фильма в прокат. Я помню, как в 2011 году внедрялись прокатные удостоверения для фильмов. То есть до этого периода их не было и индустрия работала. И мы тогда, кажется, в КИСИ обсуждали этот вопрос и говорили о том, что это однажды приведет к тому, что государство будет использовать прокатные удостоверения как инструмент давления на прокатчиков и кинотеатры. Хотя тогда они говорили, что это не запретительная мера, а касается только возрастных рейтингов. Но до этого мы ориентировались по рейтингам, принятым в США.

Э: Как я понял, не на этом был основан запрет (речь о мультфильме «Базз Лайтер» - прим. В). Понятно, что было давление на прокатчика. Это сложный вопрос, чтобы регулятор не выступал как цензор.

С: Или чтобы человек с большой аудиторией не выступал как цензор. Он завтра может сказать, что у тебя в фильме дети произносят слово «секс».

Э. Это странная вещь, это проблема новых лидеров мнений, понятно, что они могут высказывать свое мнение, но в случае с государством для этого есть специальные механизмы, так же как и принятие каких-то вещей по поводу изменений в стране. Делаешь референдум и опрашиваешь людей лично, а не сам принимаешь решение от лица людей.

С: Раз мы начали говорить про детей в «Горном луке». Как тебе работалось с детьми?

Э: Классно.

С: Говорят же, что сложнее всего работать с детьми и животными.

Э: С животными — да, но у нас их не было. С детьми, и вообще с актерами, мне кажется, не сложно, если ты подбираешь нужных людей, которые верят в созданный мир. Чем хороши актеры, которые продолжают играть и которые как мы в детстве верят в то, что, скажем, вон там лава и мы скачем с камня на камень. Так же и дети, которые верят в это все, которые не затуманены стереотипами взрослых. Что, например, секс — это плохое слово. Я сразу отсеял детей, которые не могли его сказать. У нас была реплика «Мама занималась сексом с дядей Витей». На пробах актер произносил «кекс», я ему говорю: «Тут написано секс». Он: «Гы-гы». То есть ребенку уже навязан стереотип, что это плохо, что это опасное слово. В целом очень круто, что у нас, видимо, открылось много актерских студий, и дети там учатся. Помимо того, что они сами по себе интересные люди, они еще и ремесло приобрели. Они готовые артисты, они профессионалы, все молодцы, они старались, учили текст, придумывали что-то, верили в сюжет.

С: Ты им не давал сразу весь сценарий?

Э: Да, я старался давать порциями. Потому что иначе они учили текст дома с родителями или с преподавателем в школе, он был заученным, с интонациями, а мне нужна была естественность. Еще что важно, у меня не было слишком много времени для репетиций, и Максат Сахиұлы с ними работал, спасибо нему за то, что он репетировал с детьми. Главное их правильно выбрать, но так со всеми. Я боялся, что тема сложная, но когда я давал детям текст, они все понимали. Поэтому мы выбирали почти тинэйджеров…

Подходит Юлия Левицкая и присоединяется к разговору.

Юлия Левицкая: …которые не превратились в маленьких взрослых и сохранили детскую непосредственность и искренне верили в то, что они играют. Самое главное — выбрать главного актера так, чтобы он жил рядом с местом, где мы определили локацию (смеется).

Э: Да, Есiл Амантай ездил из Узунагача на пробы, — его привозила наш кастинг директор, а в итоге мы выбрали локацию для съемок прямо рядом с его домом. Он пешком последним приходил на площадку. Он пришел на кастинг и я после первой пробы почувствовал, что это он, но продюсеры сомневались. Мы пробовали на главного героя человек 20-30.