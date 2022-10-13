Организаторы звуковой биеннале в Казахстане: «Мы занимаемся постановкой вопроса о звуке»

Асель Шалдибаева: Звук и музыка − это то, чем мы непосредственно занимаемся в bUlt. В этой биеннале мы участвуем совместно с ансамблем EEGERU, который, пожалуй, единственный играет новую музыку. Мы целенаправленно продумывали идею, которая могла бы нас объединить и была бы интересна обеим сторонам. Однажды EEGERU подошли к нам с предложением сделать что-то вместе. Мы думали над идеей, и поскольку в bUlt мы занимаемся не только музыкой − у нас есть собственная мифология и проект Института ментальных технологий, нацеленный на исследование существования как такового − тема нашей коллаборации с музыкантами вытекла из большой задачи bUlt. В нашем совместном проекте мы исследуем существование, субъекта этого существования, работая с понятиями времени, свободы воли, предначертанности. Вся эта работа и воспроизведение звуков основано на традиционном казахском гадании құмалақ.

Мы будем делать расклад, который традиционно включает 41 камень. Доска құмалақ состоит из 9 полей, в каждом из них может находиться от 1 до 4 камней. Само по себе гадание − это чистая математика, на математических расчетах базируются все предсказания и выводы. В режиме реального времени музыканты будут осуществлять и озвучивать значения, выпадающие на этой доске. Программа будет считывать то, сколько камней лежит на поле, в каком порядке они лежат, переводя все это в графическую партитуру для музыкантов в режиме реального времени. Музыканты будут исполнять это появляющееся здесь и сейчас произведение. Каждый раз оно будет неповторимым и звучать по-другому. Ни один музыкант не будет заранее знать, что им нужно играть. Это такой момент пребывания здесь: ни один из участников нашего проекта не будет делать осознанный выбор.

Когда вы начали разрабатывать идею биеннале, вам наверняка пришлось окунуться в историю звука в казахской культуре. Почти наверняка вы столкнулись с дефицитом источников или стройных нарративов, которые бы показывали основные повороты, преемственность и новшества. Как вы справились с этой работой?

Нуркалиева: У нас действительно разорванная музыкальная традиция. У нас есть академическая образовательная программа в учреждениях, которая упорно вещает, что авангарда XX века не существовало. Кроме того, в ней говорится, что в 1970-х годах прошлого века музыка закончилась и потом не понятно, что с ней происходило. У нас есть советская музыкальная культура, которая доминировала в XX веке, на ней у нас и строится понимание музыкального мира. Мы действительно прыгнули в определенный фрагмент истории и начали сразу рассказывать о Қорқыт-ата. Можно было бы провести много образовательных мероприятий и рассказать про историю нашей музыки последовательно. В том числе об авангарде, и как он связан с современным саунд-артом. Образовательная программа обязательно здесь нужна. Ансамбль EEGERU − это прекрасный пример, что такая музыка важна и интересна, и он единственный из числа профессиональных музыкантов, кто играет ее. Получается, что практики познания современной актуальной музыки практически нет. Мы думаем, что через биеннале будет интересно преодолевать эти разрывы, рассказывая про современную музыку. Наша биеннале − это постановка вопроса о звуке, первая попытка обозначить, что мы готовы начать говорить о нем. Хотя у нас уже есть проект, связанный с современной советской музыкой, над которым сейчас работает историк Нари Шелекпаев. Он будет закончен к концу этого года, и это тоже будет очень своевременный релиз.

Дуйсенбинов: Не то чтобы у нас был дефицит нарративов о музыкальной культуре. У нас есть непосредственные звуки, у нас есть кюи, у нас есть оральная традиция, горловое пение, инструменты и мастера, как изготовители, так и различные исполнители. К сожалению, их произведения часто нигде не записаны. Но у нас все равно есть нарративы о динамике развития казахстанской музыки, о том, какие здесь были исполнительские школы, как пение зависело от региона или ландшафта местности. Плюс мы имеем сегодня ряд музыкантов, которые даже не живут в Казахстане, например, Mamer, живущий в Пекине. Они продолжают развивать нашу музыку, причем на стыке традиционной, супер экспериментальной, нойзовой и индустриальной музыки. Мы наблюдаем здесь преемственность. Я не думаю, что у нас прям ощутимый разрыв, потому что сегодня мы можем представить, как музыка исполнялась в прошлом. И мы можем слышать ее благодаря оставленным в наследие инструментам. Более того, сегодня мы можем воспроизводить эту музыку и продолжать ее развитие.