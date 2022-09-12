Биеннале звукового искусства и новой музыки Korkut пройдет в Алматы

В октябре на разных площадках Алматы состоится Биеннале звукового искусства и новой музыки Korkut. В программу вошли три концерта с участием казахстанских и международных артисток и артистов, пять аудиовизуальных инсталляций, артист-токи от международных художников и выставка в Музее народных музыкальных инструментов.

Организатором биеннале выступает Центр современной культуры «Целинный». Она начнется 6 октября в Центральном выставочном зале им. А. Кастеева, где будет расположена многоканальная саунд-инсталляция художницы Дарии Темiрхан.

Самыми крупными событиями биеннале станут шоукейс «Подготовленных сред», крупнейшего фестиваля, посвящённого экспериментальной музыке на территории СНГ, и премьера экспериментального исследовательского проекта «Музыка Осуществления 41» от казахстанского ансамбля современной музыки EEGERU совместно с арт-группой и техно-клубом bULt, при участии российского саунд-художника и исследователя Дмитрия Морозова (::vtol::, сейчас живёт в Алматы).

В биеннале примут участие казахстанские молодые художницы и художники Kokonja, Qum.arna и Дария Темiрхан, казахстанско-американский саунд-арт-дуэт the2vvo (Эльдар Таги и Лена Позднякова), гонконгско-британский саунд-художник и исследователь Хуншо Фань, узбекистанская видеохудожница Саодат Исмаилова, видеохудожник Феликс Блюме, работающий в Мексике, Бразилии и Франции.