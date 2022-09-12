Биеннале звукового искусства и новой музыки Korkut пройдет в Алматы

В октябре на разных площадках Алматы состоится Биеннале звукового искусства и новой музыки Korkut. В программу вошли три концерта с участием казахстанских и международных артисток и артистов, пять аудиовизуальных инсталляций, артист-токи от международных художников и выставка в Музее народных музыкальных инструментов.
Организатором биеннале выступает Центр современной культуры «Целинный». Она начнется 6 октября в Центральном выставочном зале им. А. Кастеева, где будет расположена многоканальная саунд-инсталляция художницы Дарии Темiрхан.
Самыми крупными событиями биеннале станут шоукейс «Подготовленных сред», крупнейшего фестиваля, посвящённого экспериментальной музыке на территории СНГ, и премьера экспериментального исследовательского проекта «Музыка Осуществления 41» от казахстанского ансамбля современной музыки EEGERU совместно с арт-группой и техно-клубом bULt, при участии российского саунд-художника и исследователя Дмитрия Морозова (::vtol::, сейчас живёт в Алматы).
В биеннале примут участие казахстанские молодые художницы и художники Kokonja, Qum.arna и Дария Темiрхан, казахстанско-американский саунд-арт-дуэт the2vvo (Эльдар Таги и Лена Позднякова), гонконгско-британский саунд-художник и исследователь Хуншо Фань, узбекистанская видеохудожница Саодат Исмаилова, видеохудожник Феликс Блюме, работающий в Мексике, Бразилии и Франции.
Мероприятия биеннале охватят: Ботанический сад, где саунд-художница Kokonja представит специально созданную для биеннале инсталляцию; Центральный выставочный зал, в котором будет образовательная программа биеннале; Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхыласа, где куратор Владислав Слудский представит выставку самодельных музыкальных инструментов арт-группировки «Кызыл трактор»; фотолаборатория и галерея Atelier Cauchemar, в которой разместится видеоинсталляция Феликса Блюме.
Куратор программы Анвар Мусрепов о концепции биеннале и принципе отбора участников: «Один из лейтмотивов программы — это поиск другой чувствительности мира. В попытке заново заколдовать реальность авторы инсталляций и саунд-перформансов обращаются к ритуальным практикам и выступают в соавторстве со стихиями природы, алгоритмами и другими non-human агентами, размывая границы реального, приглашая пережить трансцендентный опыт через глубокое погружение в звуковые среды».