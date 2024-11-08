Дом старинных вещей

Дом, выдержавший два землетрясения

Если верить документам, этот дом на улице Жетысуской был построен в 1886 году. Когда после революции началось уплотнение и раскулачивание, его разделили на несколько хозяев. В одной части оставили владелицу дома Анну Николаевну.

«В прошлом году к нам пришел мужчина и сказал, что он родился в этом доме, - рассказывает Анна Еготинцева, руководитель магазина «Матрешкин дом». - Здание купил его дедушка у женщины, которая вроде как была дворянка. Условием было, что она доживет с ними. Сам мужчина рассказывает, что когда он был маленький, во сне к нему приходила женщина с пышной прической, шуршала своими юбками, он думал, что она его охраняла. Когда он подрос, рассказал об этом семье, и ему объяснили, что это была хозяйка дома - Анна Николаевна».