Дом старинных вещей

В центре старого Алматы стоит неприметный белый верненский дом с голубыми ставнями. Сюда люди приносят старые вещи. Дом полон не только ими, но и легендами.
Дом, выдержавший два землетрясения
Если верить документам, этот дом на улице Жетысуской был построен в 1886 году. Когда после революции началось уплотнение и раскулачивание, его разделили на несколько хозяев. В одной части оставили владелицу дома Анну Николаевну.
«В прошлом году к нам пришел мужчина и сказал, что он родился в этом доме, - рассказывает Анна Еготинцева, руководитель магазина «Матрешкин дом». - Здание купил его дедушка у женщины, которая вроде как была дворянка. Условием было, что она доживет с ними. Сам мужчина рассказывает, что когда он был маленький, во сне к нему приходила женщина с пышной прической, шуршала своими юбками, он думал, что она его охраняла. Когда он подрос, рассказал об этом семье, и ему объяснили, что это была хозяйка дома - Анна Николаевна».
Когда мужчина продал дом, ему приснился сон, в котором Анна Николаевна рассказала о том, что свои украшения она закопала под полом возле печки. И нынешним владельцам он посоветовал искать сокровища там. Но пока этим они не занимались.
Когда компания Еготинцевой выкупила дом, здесь было кафе, в другой части жили квартиранты.
Офис Анны занимается продажей самоваров и керамики, параллельно в старом доме открыли кафе, где поставили старый буфет и самовар.
«Когда люди приходили к нам за самоварами, они садились напротив этого буфета и у них была неожиданная реакция: они плакали, вспоминали бабушек, дедушек, апашек, аташек, потом начали просить продать им этот буфет, но мы его любили и не продавали. Потом к первому буфету добавился второй, третий, мы начали обрастать буфетами, сундуками и другими вещами».
Тогда решили закрыть кафе и заниматься винтажными вещами: «Это очень душевное, интересное хобби, которое просто затягивает, и из него уже не выйдешь. Постепенно винтаж настолько увеличивался в объёме, что в прошлом году пришлось достраивать павильон».
При этом она отмечает, что основной доход сейчас все равно приносит магазин самоваров и керамики, а не раритеты.
Старые ставни для пристройки выкупали у людей, чьи предки приехали в Верный из Польши. В Малой станице нашли старинный забор позапрошлого века, его должны перевести и установить перед домом.
Этот верненский дом не является памятником архитектуры, но постоянно обрастает интересными историями. За шкафом здесь нашли потайную дверь. Мужчина, когда-то живший здесь, рассказал, что его дедушка в конце жизни женился на молодой женщине, которая уговорила его продать часть этого дома и поехать куда-то на юг на лечение. После продажи они сели на поезд и никто их больше не видел: ни дедушку, ни его новую супругу. Его внук полагает, что это была криминальная схема, в которой после получения денег дедушка уже был не нужен.
Еще одна печальная история открылась, когда на чердаке обнаружили груду медицинской литературы, шприцы и медицинские инструменты. В части дома жила женщина-гинеколог, которая здесь же проводила подпольные аборты. Останки младенцев она захоранивала в саду, в котором теперь двор. В будущем в нем хотят сделать напоминание об этих детях - установить фонтан или посадить дерево.
В старой части дома планируют сделать музейное пространство, здесь уже провели реставрацию - стены оставили в таком виде, чтобы показать, как выглядит 150-летний сруб из тянь-шаньской ели, из которого построен этот дом.
Он пережил два страшных верненских землетрясения конца XIX века и начала XX. Анна показывает старую фотографию, на которой видны большие разломы на земле: это произошло на соседней улице, но теперь здесь спокойно разрешают строить высотные здания.
В этом районе нельзя возводить многоэтажки, его нужно сохранить как исторический район для туристов, для развития туризма, считает Анна: «И об этом нужно говорить, потому что на этот район посягают, тут уже весь квартал отдали под застройку, здесь строят многоэтажки и мы теряем колорит, теряем туристов. Ну и просто небезопасно на таких разломах строить».
Сюда часто приводят студентов, обучающихся архитектуре, чтобы они посмотрели на конструкцию старого сейсмоустойчивого дома, показывают им как проводится ремонт исторического здания.
В доме оставили старые полы толщиной в 8 сантиметров из тянь-шанской ели, сохранили историческую дверь. Сохранились даже старые окна - не только ставни, но и стекла. Их не стали менять, хотя заметны неровности и пузырьки воздуха.
Когда здесь еще было кафе, пытались в стене распилить окно, но тяньшанская ель не поддавалась - она словно дошла до состояния окаменелости.
«Нам часто говорят, что в этом доме живет привидение, кто-то видит его отражение в зеркалах, причем даже на тех видео, которые мы выкладываем в соцсетях. Но я ничего такого не замечаю. Может быть, у меня нет таких способностей. К нам приходил экстрасенс, хотел снять комнату для своих манипуляций. Бывший хозяин дома говорил, что слышал от дедушки, что до того, как они купили дом, в одной из этих комнат жил священник, который исчез во времена репрессий. В церквях тогда были склады и кинотеатры, и этот священник проводил служения в одной из комнат дома».
В будущем здесь сделают что-то вроде салона, где можно будет выпить чай и кофе из старых кружек, почитать книги, большую часть которых подарили.
«Книги можно будет брать безвозмездно, хочешь - верни, не хочешь - не возвращай. Книги, которые нам дарят, мы предоставим в пользование людям. Это будет не музей, а такое место, где наоборот можно всё трогать», - обещает Анна.
Компания купила еще один верненский дом неподалеку, его хотят отреставрировать и сделать мини-отель в дореволюционном духе. Но ремонт там не делался с начала постройки, это с позапрошлого века, внутри нет нормальной коммуникации. Необходимо делать реставрацию, но специалистов по восстановлению домов верненского периода нет. Плюс еще проблема с соседями:
«Там рядом наркоманы обитают, дом поджигали даже, но он чудом выстоял. Я не знаю, как там будет работать отель, если вокруг все такое маргинальное. Там ещё проблема в том, что дом на двух хозяев. Хозяин второй половины ждет, когда его часть дома рухнет - ему нужен только участок, а не дом. Он не разрешает восстанавливать его половину дома».
В том доме нашли три чемодана в сарае, где обнаружили старинные фотографии Иосифа Чернова, митрополита Алма-Атинского и Казахстанского. Потом салон помогал епархии обустраивать музей Чернова.
Сокровища
С домом соседствует приемка металлолома, куда люди сдают все - вплоть до предметов искусства. Сотрудники приемки дают возможность винтажному салону выкупить интересные вещи.
Анна показывает самый ценный предмет, который попал в металлолом где-то в Жаркенте. Есть большая вероятность, что это работа друга Шокана Валиханова. Эта статуэтка сделана из 14 кг латуни и она не продается.
А вот люстры из старого Дома правительства, в котором сейчас расположен КБТУ:
«Мы их не можем повесить, потому что они очень тяжёлые. Эти сидушки тоже из дома правительства, на них есть клейма. Эти ручки с дверей тоже оттуда, плафоны, торшеры. Все они видели Кунаева. Всё это списали».
Подписчик винтажного салона когда-то давно выкупил эти вещи и хранил у себя. Он очень сожалел, что не смог спасти высоченные двери - их просто негде было хранить.
Анна Еготинцева уточняет, что все эти вещи делались по заказу для дома правительства и аналогов им не существует.
Она отмечает, что больше всего вещей приносят осенью и весной. Сейчас, перед зимой, люди расхламляются, продают-покупают дома и квартиры. Пишут в аккаунт и просят приехать, посмотреть, что можно продать.
Так перед нашим приходом команда салона ездила в дом, чей хозяин переезжает по состоянию здоровья к родственникам. Он в прошлом ветеринар и собрал много литературы и медицинских инструментов.
В салон приносят много пластинок - стоят они от 500 тенге, а особо редкие - 20 тысяч. Есть несколько пластинок, которые не продаются. Например, на излете СССР очень маленьким тиражом была издана пластинка кюев Дины Нурпеисовой. На обложке указан год - 1988, студия «Мелодия», тираж 500 экз, цена 1 руб 45 копеек. «Мы точно ее продавать не будем, рука не поднимется», - говорит Анна.
Меломанами ценятся пластинки ансамбля «Арай» и Розы Рымбаевой.
Здесь продают старые проигрыватели, однако иглы для них могут стоить даже дороже, чем сам аппарат. Поэтому компания договорилась с производителями современных виниловых проигрывателей и продает их тут же.
Помимо пластинок большим спросом пользуются новогодние елочные стеклянные игрушки и винтажные украшения: броши, кошельки, футляры и подстаканники.
Иногда встречаются уникальные вещи зарубежного производства. Этот оригинал люстры «Артишок» известного дизайнера Поля Хеннингсена принесли из кинотеатра «Целинный». Возможно, что эта люстра висела в ночном клубе, который находился в кинотеатре в нулевые. Сейчас эта дизайнерская вещь в других странах стоит около 1700 евро. Похожие люстры делает Икея, но состав металла, толщина и вес совсем другие.
Здесь можно найти старые книги, которым больше 100 лет. Например, в этом кожаном переплете - Лев Толстой, издание 1913 года.
Анна с сожалением говорит, что очень мало книг XIX века-начала XX, связанных с Центральной Азией.
В девяностые и нулевые большинство людей избавились от старых вещей и сейчас их осталось не так много, и это придает им такую ценность. Куда больше винтажных вещей сохранилось в соседнем Узбекистане.
Мы рассматриваем вещи, которые привезли сюда на днях. В старой сумке стеклянные бутылочки, кажется, внутри уксус. Новые граненые стаканы обернуты в газету «Известия» за 1985 год. В ней рассказывается о принятой комплексной программе развития производства товаров народного потребления и сферы услуг на 1986-2000 год.
В маленьком коридоре висят винтажные вещи: армейская форма, форма пилота, старая шуба, разноцветный спортивный костюм из 90-х. «Сколько вечеринок в Алматы под “Слово пацана” он видел», - смеется Анна.
Много вещей, которыми мы уже не пользуемся. Например, сифон - аппарат для газирования воды. Телефонные аппараты из 90-х, принимающие карты, проекторы для показа диафильмов. Сами диафильмы.
Кто покупает винтаж
Анна отмечает, что в последнее время у них в салоне появилось много туристов: «Гиды узнали про наше место и привозят людей автобусами. Если раньше приходили в основном китайцы, японцы и европейцы, то сейчас немало гостей из Эмиратов».
Из Китая приезжает много казахов, живших когда-то здесь, они хотят купить что-то на память о своей исторической родине и увести в Китай. В основном их интересует посуда советского периода - Капчагайского фарфорового завода, почему-то посуда из вагонов Казахстан Темир жолы, пиалы с орнаментами:
Еще активно покупают самовары, к ним - советский хрусталь, вазочки, менажницы, конфетницы, фарфоровые статуэтки.
Подписчик салона купил дом в Малой станице и нашел во дворе старое зеркало. К сожалению, оно долго хранилось на улице и дерево испортилось.
Накануне Анна была в доме, который тоже покрыт тайнами. Там в полуподвале была комната, похожая на потайную. В ней стояла кровать, старинный, дореволюционный стол, внутри которого хранились очень странные записки - одно слово было написано сотни, может быть, тысячи раз. «Возможно, кто-то в заточении сидел в этой комнате…», - разводит руками Анна.
Приносят сюда и совсем необычные вещи: например, плетеный чемодан для перевозки вещей. Похожий можно увидеть в фильме «Гардемарины, вперед», старинные прялки. А на этом фото очень старая мантоварка. Эти листы эти очень тяжелые.
Анна показывает старые кружки, которыми, видимо, очень дорожили бывшие хозяева: трещины тщательно запаяны.
Встречается и много игрушек.
Значок по центру - артефакт с выставки «Дизайн США», которая проводилась в нескольких городах уже разваливавшегося СССР в 1990 году. Ее вспоминал на нашем сайте писатель Юрий Серебрянский: «Это была первая очередь очередей не за продуктами. За «культурой». Хотя выставка честно носила название «Дизайн США», воспринималась она как прикосновение к культуре. Ведь там была даже репродукция Уорхола».
Все эти вещи - напоминание о прошлом, и иногда они кажутся бесценными свидетелями разных эпох: от Верного, до современности, от которой что-то, да и останется.
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