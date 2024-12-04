Премьеры пройдут с 4 по 8 декабря
Премьеры пяти спектаклей состоятся в независимом театре ArtKöshe
С репетиции спектакля «SÖZ», фото Алмаса Кайсара

С 4 по 8 декабря в Алматы в независимом театре ArtKöshe пройдет фестиваль aLqa, в рамках которого состоятся премьеры пяти спектаклей.

Пьеса драматурга Димаша Зиядина и режиссера Лауры Макан «404» посвящена проблемам и выбору, с которыми сталкиваются те, кто хочет найти место в квазигосударственной организации.

В произведении драматурга Айнур Толеу и режиссера Зангара Ахмет-Казы «Qabyrğa qalqasynda» рассказывается о жизнь матери, находящейся в декретном отпуске.

Драматург Айжарык Султанкожа и режиссер Елдар Ташкенбай обратят внимание на голоса в экзистенциальном кризисе в спектакле «Ünsız».

Драматург Максат Малик и режиссер Нурлан Бакытжанулы в спектакле «Eskertkış» рассказывают историю мужчины, впервые берущего на себя работу по дому, и показывают борьбу с понятием «быть настоящим мужчиной».

А драматург Белла Касымкызы и режиссер Саламат Утешев ставят спектакль «SÖZ» от имени немого общества и трех человек.

В рамках проекта aLqa пять отобранных режиссеров и пять драматургов прошли курс драматургии и режиссуры, а также для них провели тренинги по темам прав человека, постколониальности, идентичности, искусства и политики, гендерной деколонизации.

Авторы спектаклей, признанных лучшими по итогам фестиваля, получат возможность поехать на фестиваль Theatertreffen в Берлин в 2025 году.

ArtKöshe — независимый театр, поднимающий социальные проблемы в стране. Так, они поднимали тему медиаграмотности в спектакле «Сен», проблему суицида среди подростков в спектакле «Жақтаудағы гүл».

Проект aLqa направлен на переосмысление ценностей и поисков новых художественных форм в театральном искусстве Казахстана.

Спектакли будут проходить по адресу: Маркова, 44.

Акбота Узбекбай
Акбота Узбекбай
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