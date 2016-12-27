Мир за ночь. 26-27 декабря 2016 года

Каждое утро репортеры Vласти знакомят вас с событиями, которые произошли в стране и мире, пока вы спали. Сегодня обзор ночных новостей подготовила для вас обозреватель Маргарита Бочарова.

Террористическая группировка «Исламское государство» может быть разгромлена не раньше, чем через два года, сообщает ТАСС. Такое мнение высказал командующий международной операцией против ИГ в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд в интервью сетевому изданию The Daily Beast. По его словам, при упорной работе возглавляемая США антитеррористическая коалиция сможет освободить от боевиков Мосул и Ракку, а также уничтожить остатки группировки, которые попытаются спрятаться в Сирийской пустыне, не ранее конца 2018 года. При этом генерал не указал точных сроков проведения операции по зачистке пустыни, но отметил, что кампания западной коалиции идет медленно. The Daily Beast отмечает, что Таунсенд сделал необычное для американского военачальника заявление, когда во время интервью назвал «на удивление дисциплинированными» союзниками формирования местных ополченцев, в том числе и поддерживаемые Ираном шиитские группы.

В 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу, считают аналитики американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor, пишет РИА Новости. Улучшение международного положения России они связывают как с вероятными изменениями в политике США и ЕС, так и с переоценкой связей с некоторыми странами СНГ. На постсоветском пространстве влияние России значительно вырастет, предсказывает Stratfor. Страны, традиционно поддерживающие хорошие отношения с Москвой — Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, — расширят сотрудничество, в то время как влияние ЕС на эти страны уменьшится. В Азербайджане и Узбекистане, как полагают аналитики, роль России также вырастет в связи с развитием сотрудничества в сфере безопасности. В целом активность Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности, важнейших организаций на постсоветском пространстве, в 2017 году должна возрасти.

Киргизия не подписала заявление о выстраивании совместной внешнеэкономической деятельности в ЕАЭС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Под этими документами стоят только подписи президентов России, Казахстана и Армении Владимира Путина, Нурсултана Назарбаева и Сержа Саргсяна. Кроме того, документ не подписан и Белоруссией - Александр Лукашенко в Санкт-Петербург не приехал. По этой же причине Белоруссия не подписала и Таможенный кодекс. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев все же подписал Таможенный кодекс ЕАЭС. «Предварительно согласованный документ (Таможенный кодекс) не менялся, но в ходе обсуждения уже на заседании у Атамбаева возникло несколько вопросов, которые не удалось согласовать», - рассказал собеседник «Ведомостей» из одной из участвующих делегаций.

Турецким СМИ запрещено освещать расследование убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на CNN Turk. По данным телеканала, турецкий суд постановил, что появление в СМИ данных о ходе следствия и об имеющих к нему отношение людях (свидетелях, жертвах и предполагаемых преступниках) может быть препятствием для расследования. Главный прокурор запретил СМИ публиковать информацию о ходе дела и фотографии убийства до тех пор, пока расследование не будет закончено.

Колумбийские следователи возложили вину за крушение боливийского самолета, на борту которого находилась бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе», на пилота, сообщает ВВС Русская Служба. По итогам расследования следователи пришли к выводу, что самолет был полностью исправен. Ответственными за случившееся они назвали пилота, авиакомпанию LaMia и боливийские регулирующие органы. По данным следователей, пилот не стал просить дозаправки самолета перед вылетом, а также слишком поздно сообщил на землю об отказе двигателей, когда те начали выключаться из-за нехватки топлива. Кроме того, следствие заявляет, что авиакомпания и авиационные власти Боливии утвердили план полета несмотря на содержащиеся в нем нарушения. Так, самолет был перегружен и летел существенно выше, чем позволяли его технические характеристики. Глава компании и его сын уже задержаны и ждут суда. Вину никто из них не признает.

Причинами падения российского самолета Ту-154 могло быть некачественное топливо и перегрузка, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Центре общественных связей ФСБ России. «Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета», – озвучили в ФСБ все возможные причины аварии. При этом одно можно сказать точно – взрыв на борту Ту-154 фактически исключается. Также рассматриваются и дополнительные факторы, такие, как темное время суток, сложность для взлета самого аэропорта в Адлере и техническое состояние 33-летнего самолета.

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