Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Парламент Южной Кореи в ходе повторного голосования в субботу проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю, пишет The New York Times.

За это решение проголосовали 204 из 300 депутатов национальной ассамблеи, 85 высказались против. Это означает, что импичмент поддержали 12 депутатов президентской партии.

Во время первого голосования по вопросу импичмента оппозиции не хватило голосов для принятия решения.

После голосования в парламенте президент будет временно отстранен от работы. Окончательное решение должен будет принять Конституционный суд, он может либо восстановить президента в должности, либо утвердить решение о его отставке. На этот период исполнять обязанности президента будет премьер-министр страны.