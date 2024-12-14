Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту

Со второй попытки за него высказалась часть депутатов президентской партии
Парламент Южной Кореи в ходе повторного голосования в субботу проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю, пишет The New York Times.
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