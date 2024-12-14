Токаев подписал уточненный бюджет на 2024 год

Напомним, проект уточненного бюджета был разработан в связи с изменением показателей по двум основным направлениям – это уменьшение прогноза доходов и увеличением расходов. В частности, документ предусматривает снижение поступлений в Нацфонд на 1,5 трлн тенге, снижение налоговых поступлений на 3,1 трлн тенге и увеличение расходов, на которые предусмотрен дополнительный трансферт из Нацфонда в размере 2 трлн тенге.

Параметры расходов и дефицита изменены с учетом проведенных правительством корректировок бюджета, с использованием остатков в 61,3 млрд тенге бюджетных средств за 2023 год. Таким образом, уточненные расходы бюджета увеличатся на 61,3 млрд тенге, а дефицит на 2024 год составит 3,6 трлн тенге, также увеличившись на эту сумму.

Ранее депутаты сената выразили сомнения в достижении запланированных правительством показателях. В частности, в достижении показателей по ВВП, который по итогам 9 месяцев составил 4,1%, но правительство по итогам года планирует 5,3%, в правильности планирования налоговых поступлений, потому что эта проблема «остро встала в 2023 году», в результате в уточненном бюджете показатель в 15,8 трлн тенге сокращен до 12,7 трлн тенге.