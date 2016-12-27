Правительство выполнило все задачи на этот год – Сагинтаев

«Как говорит Сергей Витальевич (Кулагин – аким Акмолинской области - V), год мы завершаем неплохо. Итоги 11 месяцев мы подвели на прошлом заседании. Итоги года будем подводить в начале января на очередном заседании правительства. В принципе, мы уже наши прогнозы на прошлом заседании озвучивали. Все те задачи, которые были поставлены главой государства перед правительством они полностью выполнены», - заявил Сагинтаев.

В то же время, глава кабинета министров напомнил акимам, что они несут «персональную ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона».

«Каждый раз мы об этом говорим, заслушиваем ваши выступления, но, тем не менее, разные аварии на сетях случаются, необходимо держать все на контроле. Самое главное, чтобы на Новый год мы не создали проблемы людям. Все хотят встречать Новый год в тепле. Давайте, сделаем нормальные условия для прохождения отопительного сезона именно в праздничные дни», - отметил премьер, поручив министерству энергетики контролировать запасы топлива на ТЭЦ, котельных и заправочных станциях; министерству внутренних дел «с сегодняшнего дня перейти на усиленный вариант несения службы».

«Также необходимо мониторить предполагаемые места проведения новогодних мероприятий, в том числе, в части пожарной безопасности и общественного порядка. Акимам областей, городов Астаны и Алматы совместно с МВД с учетом сложных погодных условий своевременно принимать упреждающие меры по безопасности движения автотранспорта на дорогах. Во всех госорганах должны быть назначены оперативные дежурные, организована четкая и эффективная работа всех служб. В случае необходимости, контроль за Аскаром Узакпаевичем (Маминым – первый заместитель премьер-министра - V)», - заключил Сагинтаев.