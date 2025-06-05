Зампред Фонда соцмедстрахования подозревается в хищении более 400 млн тенге

С санкции суда он был взят под стражу
Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) подозревается в хищении более 400 млн тенге. Хищения производились через внесение в базу более 30 тыс. фиктивных услуг, оказанных жителям Усть-Каменогорска в рамках ОСМС, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
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