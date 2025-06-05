С санкции суда он был взят под стражу
Зампред Фонда соцмедстрахования подозревается в хищении более 400 млн тенге
фото gov.kz

Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) подозревается в хищении более 400 млн тенге. Хищения производились через внесение в базу более 30 тыс. фиктивных услуг, оказанных жителям Усть-Каменогорска в рамках ОСМС, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

«[Заместитель предправления] подозревается в системном хищении средств ФСМС в размере более 400 млн тенге, выделенных субъекту здравоохранения для оказания медицинских услуг населению», — сообщили в ведомстве.

Согласно результатам расследования, в информационную систему «Damumed» вносились фиктивные сведения об оказанных жителям Усть-Каменогорск услугах в рамках ОСМС.

«Фактически медицинские услуги не оказывались, выявлено более тридцати тысяч “приписок”», — отмечают в ведомстве

Кроме того, топ-менеджер подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности частного медицинского учреждения и легализации похищенных средств ФСМС, в том числе путём приобретения дорогостоящего имущества.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Антикор продолжает следствие и проверяет причастность чиновника и других лиц к иным преступным эпизодам.

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