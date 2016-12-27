Дефицита на рынке ГСМ нет, заверяет глава Минэнерго

Министр энергетики Канат Бозумбаев во вторник в ходе заседания правительства отчитался о текущей ситуации на рынке ГСМ и заверил, что дефицита не наблюдается.

«По состоянию на 26 декабря 2016 года объем запасов на нефтебазах по бензину АИ-92, 93 - 112,2 тысяч тонн, дизельного топлива - 170 тысяч тонн. В целом, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильная и дефицита ГСМ не наблюдается», - заверил Бозумбаев.

Он также сообщил, что в соответствии с заявками акиматов министерством был утвержден график закрепления по поставке мазута на социально-производственные работы в объеме 342 тысяч тонн на текущий осенне-зимний период. Однако, в ноябре график был исполнен только на 59%, в декабре - на 26% при плане 83 тысяч тонн. Фактически оплачено 28, отгружено 21 тысяча тонн. Наименьший показатель освоения показали Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Костанайская и Южно-Казахстанская области, а также города Алматы и Астана. «Прошу акиматы вышеназванных областей обратить на это внимание и принять меры», - попросил министр, отметив, что тем временем «поставка социального мазута проводится в течение отопительного сезона бесперебойно».