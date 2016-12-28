​Кайрат Абдрахманов возглавил МИД

Дмитрий Мазоренко, Vласть
Кайрат Абдрахманов назначен министром иностранных дел Казахстана. Ранее он занимал должность постоянного представителя Казахстана при Организации Объединенных Наций.
На посту министра он сменил Ерлана Идрисова, который занимал его с конца сентября 2012 года, сообщает в среду пресс-служба Акорды.
52-летний Кайрат Абдрахманов - выпускник Казахского государственного университета им. Кирова.
Карьеру начал в 1987 с должности преподавателя кафедры политической истории Казахского политехнического института имени В. И. Ленина. В 1991 году стал аспирантом Казахского государственного университета. В 1993 году стал третьим секретарем, а к 1997 году был повышен до заместителя начальника управления стран Азии министерства иностранных дел Казахстана. В 1997 году был назначен заместителем директора департамента стран Азии МИД, после чего возглавил управление Азии, Ближнего Востока и Африки. В 1998 году стал директором третьего департамента МИД, а в 1999 возглавил департамент двусторонних отношений МИД. В конце 1999 года стал вице-министром иностранных дел Казахстана. В начале 2001 года был назначен советником-посланником посольства Казахстана в Великобритании.
В апреле 2003 года стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Израиле. В марте 2006 года был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана. С конца августа 2007 года работал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии, постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене. В конце 2008 года стал постоянным представителем Казахстана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В марте 2011 года вновь стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем Казахстана в международных организациях в Вене. С ноября 2013 года был постоянным представителем Казахстана в ООН.
Фото с сайта Osce.org
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