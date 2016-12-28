​Кайрат Абдрахманов возглавил МИД

На посту министра он сменил Ерлана Идрисова, который занимал его с конца сентября 2012 года, сообщает в среду пресс-служба Акорды.

52-летний Кайрат Абдрахманов - выпускник Казахского государственного университета им. Кирова.

Карьеру начал в 1987 с должности преподавателя кафедры политической истории Казахского политехнического института имени В. И. Ленина. В 1991 году стал аспирантом Казахского государственного университета. В 1993 году стал третьим секретарем, а к 1997 году был повышен до заместителя начальника управления стран Азии министерства иностранных дел Казахстана. В 1997 году был назначен заместителем директора департамента стран Азии МИД, после чего возглавил управление Азии, Ближнего Востока и Африки. В 1998 году стал директором третьего департамента МИД, а в 1999 возглавил департамент двусторонних отношений МИД. В конце 1999 года стал вице-министром иностранных дел Казахстана. В начале 2001 года был назначен советником-посланником посольства Казахстана в Великобритании.

В апреле 2003 года стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Израиле. В марте 2006 года был назначен заместителем министра иностранных дел Казахстана. С конца августа 2007 года работал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии, постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене. В конце 2008 года стал постоянным представителем Казахстана при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В марте 2011 года вновь стал чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем Казахстана в международных организациях в Вене. С ноября 2013 года был постоянным представителем Казахстана в ООН.

Фото с сайта Osce.org