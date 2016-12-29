В Китае началось строительство транспортного коридора за $6,6 миллиарда

На юге Китая началось строительство транспортного коридора протяженностью 24 километра, который оценивается в 46 миллиардов юаней, примерно 6,6 миллиардов доллара, сообщает РИА-новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Планируется, что транспортный коридор будет состоять из автомобильного тоннельно-мостового перехода и искусственных островов. Он соединит берега через устье реки Чжуцзян. После завершения строительства время в пути между сторонами залива сократится до 20 минут вместо нынешних двух часов.

По данным агентства, движение будет осуществляться по восьми полосам в двух направлениях, а проектная скорость движения по тоннельно-мостовому переходу должна составить 100 километров в час.

Ранее китайские СМИ сообщали, что власти КНР планируют в течение трех ближайших лет инвестировать около 725 миллиардов долларов в реализацию проектов по строительству транспортной инфраструктуры.

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