На армяно-азербайджанской границе произошла эскалация вооруженного конфликта

Подразделения армии Азербайджана предприняли попытку проникнуть на территорию Армении, сообщает в четверг на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра обороны республики Арцрун Ованнисян. Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвиняет власти Армении в неоднократном нарушении режима прекращения огня за последние сутки.

«Ранним утром 29 декабря азербайджанские войска предприняли диверсионную попытку проникновения в село Чинари в Тавушской области к юго-востоку от государственной границы», - написал представитель минобороны Армении.

По его информации, атака была отбита, однако перестрелка продолжается из снайперских винтовок и гранатометов. Он отметил, что вооруженные силы Армении полностью контролируют ситуацию, «предотвращая вторжение противника».

В свою очередь министерство обороны Азербайджана сообщило в четверг, что «вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз».

Напомним, между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Режим перемирия был нарушен там в начале апреля 2016 года. Бои разгорелись вдоль южных, юго-восточных и северо-восточных секторов линии соприкосновения, погибли десятки человек. Договоренность о возобновлении режима прекращении огня была достигнута через несколько дней. Позднее стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении соглашения.

Нагорный Карабах, населенный преимущественно этническими армянами, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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