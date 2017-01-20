Дональд Трамп официально стал президентом США

Присягу также принес вице-президент Майк Пенс.
В своей речи Дональд Трамп поблагодарил своих предшественников, американский народ, Мишель и Барака Обаму. Он обещает восстановить инфраструктуру страны, "вернуть людям мечты" и стать президентом для всех, без исключения. Тем не менее, Трамп отмечает, что будет защищать интересы американцев: "покупай американское - бери на работу американцев". Он обещает стереть с лица земли исламский терроризм. И говорит о том, что истеблишмент теперь будет думать о простых людях. При этом Трамп отмечает, что не важно, какого цвета кожа патриотов , если все они проливают одинакового цвета кровь.
Трамп закончил речь лозунгом своим электоральным лозунгом: "Мы вновь сделаем Америку великой".
После окончания речи пожал руку Бараку Обаме, который в свою очередь сказал ему: "Хорошая работа"
На инаугурации присутствует четыре предшественника Трампа: Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама.
В Вашингтоне и Нью-Йорке сегодня проходят акции протеста против президентства Дональда Трампа.
Фото http://static.ynaija.com
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