Дональд Трамп официально стал президентом США

Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки. После этого он произнес первую речь в новом статусе перед собравшимися у Капитолия.

Присягу также принес вице-президент Майк Пенс.

В своей речи Дональд Трамп поблагодарил своих предшественников, американский народ, Мишель и Барака Обаму. Он обещает восстановить инфраструктуру страны, "вернуть людям мечты" и стать президентом для всех, без исключения. Тем не менее, Трамп отмечает, что будет защищать интересы американцев: "покупай американское - бери на работу американцев". Он обещает стереть с лица земли исламский терроризм. И говорит о том, что истеблишмент теперь будет думать о простых людях. При этом Трамп отмечает, что не важно, какого цвета кожа патриотов , если все они проливают одинакового цвета кровь.

Трамп закончил речь лозунгом своим электоральным лозунгом: "Мы вновь сделаем Америку великой".

После окончания речи пожал руку Бараку Обаме, который в свою очередь сказал ему: "Хорошая работа"

На инаугурации присутствует четыре предшественника Трампа: Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама.

В Вашингтоне и Нью-Йорке сегодня проходят акции протеста против президентства Дональда Трампа.

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