Казахстану нужна «перезагрузка» финансового сектора страны – Назарбаев

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Фото Жанары Каримовой

Казахстану нужна «перезагрузка» финансового сектора страны, в связи с чем президент поручил Национальному банку разработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора страны. Об этом говорится в тексте послания Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана, опубликованном во вторник на сайте Акорды.

«Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны», - считает Назарбаев.

Кроме того, по его мнению, необходимо усилить ответственность аудиторских компаний, обеспечить прозрачность акционеров и в целом улучшить корпоративное управление.

«Все это надо закрепить на законодательном уровне», - подчеркивает президент.

Для решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам глава государства поручаю национальному банку и правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге.

«Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с правительством за рост экономики», - заявил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Президент объявил о «нулевой терпимости» к радикальным религиозным проявлениям и поручил создать систему «Киберщит Казахстана»
Новости
Министерства проверят на эффективное использование средств
Новости
С 2017-го будет реализован проект бесплатного проф-тех образования - Назарбаев
Фонд «Самрук-Казына» будет оптимизирован, холдинги «Байтерек» и «КазАгро» - реорганизованы
Новости
Казахский язык сохранит доминирующую позицию; с 2019-го обучение в 10-11 классах частично будет проходить на англйиском - президент
Новости
Назарбаев: «Процессы урбанизации обуславливают необходимость развития строительного сектора»
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев объяснил, почему передает часть президентских полномочий
Новости
Желающих сорвать переговоры по Сирии в Астане было предостаточно – спецпредставитель России
Новости
На вокзале Астаны часть металлической конструкции рухнула на поезд и перрон
Новости
Российская сторона передала сирийской оппозиции свой вариант Конституции Сирии
Новости
Елжан Биртанов возглавил Минздрав
Новости
Сменился председатель комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры