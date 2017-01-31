Казахстану нужна «перезагрузка» финансового сектора страны – Назарбаев

Казахстану нужна «перезагрузка» финансового сектора страны, в связи с чем президент поручил Национальному банку разработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора страны. Об этом говорится в тексте послания Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана, опубликованном во вторник на сайте Акорды.

«Необходимо ускорить работу по расчистке балансов банков от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны акционеров. Национальному банку нужно дать больше прав для оперативного контроля за состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к риск-ориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального нарушения с их стороны», - считает Назарбаев.

Кроме того, по его мнению, необходимо усилить ответственность аудиторских компаний, обеспечить прозрачность акционеров и в целом улучшить корпоративное управление.

«Все это надо закрепить на законодательном уровне», - подчеркивает президент.

Для решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам глава государства поручаю национальному банку и правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге.

«Национальный банк должен отвечать не только за инфляцию, но и совместно с правительством за рост экономики», - заявил он.