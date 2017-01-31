Казахстану нужна «перезагрузка» финансового сектора страны – Назарбаев

Тамара Вааль, Астана, Vласть
Фото Жанары Каримовой
Казахстану нужна «перезагрузка» финансового сектора страны, в связи с чем президент поручил Национальному банку разработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора страны. Об этом говорится в тексте послания Нурсултана Назарбаева к народу Казахстана, опубликованном во вторник на сайте Акорды.
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