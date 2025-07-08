Их повышение будет частично перенесено на более поздние сроки
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Правительство скорректирует темпы повышения тарифов на комуслуги
Фото Жанары Каримовой

Правительство приняло решение перенести дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги на более поздние сроки, чтобы снизить их влияние на уровень инфляции, сообщила пресс-служба премьер-министра по итогам совещания кабмина.

«Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки», - говорится в сообщении.

В нем не раскрываются никакие детали переноса сроков повышения стоимости услуг. Неясно, какая часть тарифов все же вырастет в этом году и на какое время будет отложено дальнейшее повышение.

Правительство разрешило большинству коммунальщиков начать повышать тарифы в прошлом году в ответ на их жалобы о недостаточности тарифов для поддержания стабильной работы и инвестиций в ремонт и развитие сетей. За это время тарифы уже значительно выросли почти на все коммунальные услуги в стране.

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