Правительство скорректирует темпы повышения тарифов на комуслуги

Их повышение будет частично перенесено на более поздние сроки
Правительство приняло решение перенести дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги на более поздние сроки, чтобы снизить их влияние на уровень инфляции, сообщила пресс-служба премьер-министра по итогам совещания кабмина.
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