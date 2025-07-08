Правительство скорректирует темпы повышения тарифов на комуслуги

Правительство приняло решение перенести дальнейшее повышение тарифов на коммунальные услуги на более поздние сроки, чтобы снизить их влияние на уровень инфляции, сообщила пресс-служба премьер-министра по итогам совещания кабмина.

«Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%. В связи с этим правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки», - говорится в сообщении.

В нем не раскрываются никакие детали переноса сроков повышения стоимости услуг. Неясно, какая часть тарифов все же вырастет в этом году и на какое время будет отложено дальнейшее повышение.

Правительство разрешило большинству коммунальщиков начать повышать тарифы в прошлом году в ответ на их жалобы о недостаточности тарифов для поддержания стабильной работы и инвестиций в ремонт и развитие сетей. За это время тарифы уже значительно выросли почти на все коммунальные услуги в стране.