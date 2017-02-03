Для этого будет создана специальная комиссия при правительстве
Халатное отношение к госсредствам выявят в каждом министерстве
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

В пятницу в ходе расширенного заседания правительства президент поручил создать специальную комиссию для рассмотрения фактов халатного отношения к государственным средствам и заверил, что каждый нарушитель будет привлечен к ответственности и возместит нанесенный ущерб.

«Поручаю правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам. Аппарату президента подключиться, кого надо, туда подключить», - поручил Назарбаев.

По его словам, для начала нужно проверить пару министерств. И, в первую очередь, проверки коснутся министерств здравоохранения и образования.

«Надо заставлять нарушителей возмещать ущерб, привлекать к ответственности. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это - не праздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Не надо использовать государственные средства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Наоборот, надо экономить, их вложить и создать что- то другое», - подчеркнул глава государства.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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