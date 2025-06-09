Театр ARTиШОК запустил краудфандинг для сбора средств на поездку на фестиваль во Францию

В течение июля в Авиньон съезжаются сотни продюсеров и театральных компаний, идет более полутора тысяч постановок, среди которых будет постановка первого независимого театра Казахстана ARTиШОК. С 5 по 14 июля на площадке театра Atypik ARTиШОК представит свой спектакль «Конец прекрасной эпохи. В. Маяковский. Облако в штанах». Основная сумма на поездку уже собрана, но театр запускает краудфандинг, чтобы покрыть суточные расходы команды во время фестиваля.

Фестиваль Avignon Off — одно из важнейших театральных событий, собирающее спектакли со всего мира. Поэма «Облако в штанах», положенная в основу постановки ARTиШОКа, пересекается с нынешним временем, когда слово «война» снова является нашей повседневной реальностью. Смыслы, о которых говорит Маяковский, его вызов, его надрыв отражаются в современном человеке, который, как и автор поэмы, пытается понять новое время.

Сейчас уже решены все вопросы, связанные с проездом, проживанием, арендой площадок и техники. Но театр хочет найти финансирование на суточные для команды, а потому запускает краудфандинг, чтобы собрать необходимую сумму.

«Краудфандинг театр подключает действительно в исключительных случаях, когда мы понимаем, что точно не сможем обойтись своими силами. С начала пандемии, а потом войны в Украине у театра не было возможности выезжать на большие европейские фестивали: где-то сокращали финансирование, где-то закрывались программы, дорожают авиабилеты, дорожает все, и театр в Казахстане замыкается как бы сам на себе», - отмечает управляющий директор театра Анастасия Тарасова.

Поддержать ARTиШОК можно, сделав перевод на счет театра через приложение Kaspi.