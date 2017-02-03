Назарбаев считает коррупционеров предателями

Присвоение бюджетных средств и работу госчиновников, не оправдавших оказанное им доверие, Нурсултан Назарбаев назвал предательством. При этом он заверил, что переживает за таких людей больше, чем их собственные родители.

Как сообщил в пятницу в ходе расширенного заседания правительства с участием главы государства председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, только за прошлый год к ответственности привлечено 2900 должностных лиц.

«Сейчас, поступая на госслужбу, человек имеет намерение служить народу. Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по «Болашаку», а потом они попадают в тюрьму. Какое огорчение! Я переживаю за них больше, чем их родители. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2900 человек, сидящих под следствием и даже это их не останавливает», - заявил Назарбаев.

Он также сообщил, что по итогам прошлого года Счетный комитет выявил финансовые нарушения в госорганах на 160 млрд. тенге.