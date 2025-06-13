Израиль нанес удары по Ирану

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по Ирану, заявив, что целью были объекты иранской ядерной программы, сообщает Русская служба ВВС.
«Мы нанесли удар по сердцу иранской ядерной программы. Мы нацелились на главный объект по обогащению урана в Натанзе. […] Мы также нанесли удар по сердцу иранской программы по созданию баллистических ракет», - заявил в видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он добавил, что удар также был нанесен по иранским ученым-ядерщикам.
Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться до «устранения угрозы» со стороны Ирана.
По данным представителя Армии обороны Израиля, военные начали «превентивную, точную и комбинированную операцию» по нанесению ударов по иранской ядерной программе в ответ на «продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля». Кроме того, Израиль считает Иран «серьезной» угрозой для всего мира, поскольку «сегодня Иран ближе чем когда-либо к получению ядерного оружия».
По данным иранских государственных СМИ, Израиль нанес удары по жилым районам Тегерана и других городов.
Вместе с тем в Израиле ввели особое чрезвычайное положение, ожидая ответное нападение Ирана в ближайшее время.
«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Израилю и его гражданскому населению», - говорится в заявлении министра обороны Исраэля Каца.
Между тем CNN сообщает, что главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Ирана, генерал Хоссейн Салами убит в результате израильской атаки.
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