Израиль нанес удары по Ирану

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по Ирану, заявив, что целью были объекты иранской ядерной программы, сообщает Русская служба ВВС .

«Мы нанесли удар по сердцу иранской ядерной программы. Мы нацелились на главный объект по обогащению урана в Натанзе. […] Мы также нанесли удар по сердцу иранской программы по созданию баллистических ракет», - заявил в видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он добавил, что удар также был нанесен по иранским ученым-ядерщикам.

Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться до «устранения угрозы» со стороны Ирана.

По данным представителя Армии обороны Израиля, военные начали «превентивную, точную и комбинированную операцию» по нанесению ударов по иранской ядерной программе в ответ на «продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля». Кроме того, Израиль считает Иран «серьезной» угрозой для всего мира, поскольку «сегодня Иран ближе чем когда-либо к получению ядерного оружия».

По данным иранских государственных СМИ, Израиль нанес удары по жилым районам Тегерана и других городов.

Вместе с тем в Израиле ввели особое чрезвычайное положение, ожидая ответное нападение Ирана в ближайшее время.

«После превентивного удара Государства Израиль по Ирану в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по Израилю и его гражданскому населению», - говорится в заявлении министра обороны Исраэля Каца.

Между тем CNN сообщает, что главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Ирана, генерал Хоссейн Салами убит в результате израильской атаки.