​На 4,3% подорожал квадратный метр в новостройках по всему Казахстану с начала года

За 5 месяцев этого года квадратный метр жилья на первичном рынке по всему Казахстану подорожал на 4,3%, а вторичного — на 2,9%. Наибольший рост наблюдался в Алматы, где рост цен на первичное жилье составил 8,8%, а на вторичное — 10,2%, сообщают аналитики Halyk Finance.

В число лидеров по удорожанию нового жилья также вошли Талдыкорган и Павлодар, где цены выросли на 7,3% и 6,7%, соответственно. В то же время в ряде городов — Актау, Караганда, Усть-Каменогорск, Петропавловск, Семей и Туркестан — цены на новое жильё с начала года не изменились.

На вторичном рынке в ряде городов с начала года отмечено снижение цен: в Астане — на 1,9%, в Шымкенте — на 0,4%, в Конаеве — на 2,6%, а в Усть-Каменогорске — на 0,1%.

Наиболее заметное изменение произошло на рынке арендного жилья. С начала года стоимость аренды жилья в среднем снизилась на 0,8%. В Астане и Алматы аренда подешевела сильнее всего: на 2,5% и 3,9%, соответственно.

В Актобе, Атырау и Павлодаре, напротив, арендные ставки значительно выросли — на 10,5%, 7,5% и 6,3%, соответственно. Аналитики подчеркивают, что общее снижение цен на аренду не является следствием сезонности. На рынке жилой недвижимости продолжается перераспределение активности.

«Рынок жилья Казахстана сохраняет общую стабильность: резких ценовых колебаний не наблюдается, а динамика остаётся сдержанной. При этом с начала года как арендные ставки, так и цены на жильё росли медленнее инфляции, что может указывать на постепенное охлаждение спроса. Это, в том числе, связано с высоким объёмом предложения, который оказывает сдерживающее влияние на рост цен», — полагают в Halyk Finance.

Несмотря на действие государственных программ, включая льготное кредитование, активность покупателей и арендаторов в 1 квартале 2025 года снизилась. В ближайшей перспективе рынок, как ожидают аналитики, будет развиваться в условиях умеренного спроса и мягкой коррекции цен.