Бердымухамедов в третий раз вступил в должность президента Туркменистана

В столице Туркменистана завершилась церемония вступления в должность президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В течение месяца он должен будет сформировать новый кабинет министров.

На прошедших 12 февраля этого года выборах Гурбангулы Бердымухамедов набрал 97,69% голосов избирателей, в третий победив на президентских выборах в стране. Он будет находиться на этом посту семь лет.

По информации РИА Новости, в церемонии вступления в должность президента приняли участие депутаты парламента, члены правительства, представители военных и правоохранительных ведомств, Центризбиркома, местных органов государственной власти и местного самоуправления, главы дипломатических миссий, аккредитованных в Ашхабаде.

На торжественной церемонии инаугурации, Гурбангулы Бердымухамедов, положив правую руку на Конституцию Туркменистана, произнёс слова президентской присяги:

«Вступая в должность президента Туркменистана, торжественно клянусь: свято и добросовестно, с честью и неустанно исполнять возложенные на меня высокие обязанности; защищать государственную независимость и статус нейтралитета Туркменистана; уважать и «охранять» права и свободы человека и гражданина; соблюдать и защищать Конституцию Туркменистана; посвятить все свои силы и способности единению туркменского народа, защите его мирной жизни, использовать все возможности для того, чтобы туркменистанцы ещё более возвеличивали славу нынешних и будущих поколений туркменистанцев; верой и правдой служить туркменскому народу».

После этого новоизбранному главе государства было вручено удостоверение президента Туркменистана, сообщает электронная газета «Туркменистан: золотой век».