Госдолг Казахстана к июлю достиг 21,1% к ВВП

К 1 июля 2025 года государственный долг Казахстана составил 31,9 трлн тенге (21,1% к ВВП). С начала года он увеличился на 40 млрд тенге, которые были направлены на финансирование дефицита республиканского бюджета и освоение ранее привлеченных займов, сообщил министр финансов Мади Такиев во время заседания правительства.

По словам Такиева, размещение евробондов на $2,5 млрд в конце июня этого года позволило стране рефинансировать предстоящие выплаты по внешним обязательствам 2015 года, без увеличения совокупного долга.

Ранее министр финансов в комментарии «Власти» назвал ситуацию с погашением внешних займов стабильной.

«В прошлом и текущем году мы погасили самые крупные внешние обязательства на сумму $1,5 и $2,5 млрд, [соответственно]. ⁠⁠В ближайшие 5-7 лет нет внешних обязательств для погашения. Казахстан в [течение этого периода] не нуждается в рефинансировании внешних займов», — заявлял он.

Такиев также подчеркнул, что в этом году правительство не планирует увеличивать внешний долг. А в 2026 году все будет зависеть от конъюнктуры на международных рынках и необходимости финансировать дефицит бюджета из внешних источников.

⁠⁠Чтобы удержать внешний долг в безопасных границах, в 2026 году Казахстан планирует снизить дефицит бюджета с нынешних 2,7% до 2,5%, в 2027 – до 1,8%, а в 2028 – до 1,4%.

«На сегодня госдолг превысил размер бюджета страны на 6,2 трлн тенге и составил 32 трлн тенге. Только ежегодное обслуживание этого долга обходится казне в 2 трлн тенге, что в абсолютном выражении никак не влияет на его сокращение», — заявлял в середине июня депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев во время обсуждения отчетов об исполнении республиканского бюджета за 2024 год.