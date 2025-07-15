ВВП Казахстана за январь – июнь вырос на 6,2%

За первое полугодие 2025 года рост экономики Казахстана составил 6,2%, что является наивысшим показателем с 2011 года, говорится в материалах, представленных пресс-службой правительства во вторник.

«По итогам января – июня рост экономики составил 6,2% и ускорился на 0,2 процентных пункта по сравнению с январем – маем», - отмечается в информационно-справочных материалах по социально-экономическому развитию Казахстана.

В правительстве отметили, что такие темпы обеспечены диверсификацией экономики, а также сбалансированным развитием отраслей. В частности, главными драйверами роста стали услуги транспорта и складирования, которые показали рост на 22,7%, строительство – на 18,4%, горнодобывающая промышленность и торговля - по 8,4% и обрабатывающая промышленность – на 5,5%.

Инвестиции в основной капитал в январе – июне в годовом выражении выросли на 19,3%. Как подчеркнули в правительстве, активизация инвестиций «происходит на фоне роста деловой активности, увеличения кредитования бизнеса банками второго уровня, реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, программ «Тариф в обмен на инвестиции» и «Комфортная школа», а также вложений в жилищное строительство».

«В структуре инвестиций в основной капитал 67,4% от общего объема затрат направлено на строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений, 28,7% – на приобретение оборудования и транспортных средств», - уточняется в материалах.

Инвестиции в жилищное строительство увеличились на 12,3% и составили 1 176,1 млрд тенге, или 19,8% от всех инвестиций в основной капитал.

Международные резервы превысили исторический минимум и на 1 июля достигли $112,4 млрд, сообщили в правительстве, что «создает мощный финансовый буфер для сглаживания внешних шоков».

«Достаточность резервов позволяет поддерживать курс тенге и обеспечивает профицит платежного баланса. Высокий уровень защиты национальной валюты укрепляет доверие рейтинговых агентств и инвесторов», - подчеркивается в материалах.