Рейтинги Delta Bank понижены до дефолтного уровня

Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента АО «Delta Bank» с «СС/С» до «D/D» («дефолт») и рейтинги выпуска приоритетных необеспеченных облигаций с «СС» до «D». Одновременно также понижен рейтинг банка по национальной шкале с «kzCC» до «D». Соответствующее сообщение в пятницу распространило агентство

Причина - невыплата основной суммы долга в размере 9,8 млрд тенге по приоритетным необеспеченным облигациям, размещенным на внутреннем рынке, по прошествии льготного периода, завершившегося 14 февраля 2017 года.

«Банк также сообщил о невыплате по некоторым из срочных депозитов по окончании срока вклада. Мы оцениваем сложившуюся ситуацию как общий дефолт по обязательствам АО «Delta Bank», - говорится в сообщении S&P.

Специалисты агентства подчеркивают, что АО «Delta Bank» по-прежнему ожидает получения поддержки со стороны Национального банка Республики Казахстан, которая, как было ранее согласовано с Нацбанком, будет предоставлена при условии вливания ликвидных средств мажоритарным акционером банка Нурланом Тлеубаевым.

«Мы пересмотрим рейтинги АО «Delta Bank» в случае получения поддержки со стороны акционера или НБРК, а также при условии, что банк произведет выплаты по выпуску ценных бумаг», - отмечают в агентсве.

15 февраля Delta Bank сообщил, что не смог выплатить десятое купонное вознаграждение по облигационной программе в размере 469,5 млн. тенге. Общий объём программы составляет 9,88 млрд тенге. Банк также сообщил, что планирует погасить долг в течение 10 рабочих дней.