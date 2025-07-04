В Шымкенте пресечена деятельность финпирамиды

В Шымкенте местный департамент агентства по финмониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold.

«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала», - сообщил АФМ в пятницу.

При этом фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

Организатор пирамиды успела привлечь в нее более 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. Обналичивание денег производилось через банковские карты родственников.

Предполагаемая организатор финпирамиды помещена под стражу. На принадлежащие ей автомобиль и жилой дом наложен арест.