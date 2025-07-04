В Шымкенте пресечена деятельность финпирамиды

В нее вложили средства более 200 человек
В Шымкенте местный департамент агентства по финмониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold.
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