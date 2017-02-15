​Delta Bank не выплатил заключительной купон по облигационной программе в размере 469,5 млн. тенге

Delta Bank не смог выплатить десятое купонное вознаграждение по облигационной программе в размере 469,5 млн. тенге. Общий объём программы составляет 9,88 млрд тенге. Институт планирует погасить долг в течение 10 рабочих дней, говорится в опубликованном в среду официальном письме банка на сайте Казахстанской фондовой биржи.

«Настоящим информируем вас о том, что по состоянию на 14.02.2017 года банк не погасил номинальную стоимость первого выпуска облигаций, выпущенных в рамках первой облигационной программы (НИН KZP01Y05E178). Сумма номинальной стоимости указанных облигаций составляет 9 884 710 000 тенге. Банк прилагает все возможные усилия для скорейшего урегулирования сложившейся ситуации», - говорится в письме банка.

Согласно проспекту выпуска облигаций выплата вознаграждения по последнему десятому купону должна была состояться с 18 по 31 января. Сейчас институт ведёт переговоры о привлечении финансирования для погашения облигаций, а также мобилизирует внутренние ресурсы. «Предполагаемый срок выплаты номинальной стоимости держателям указанных облигаций – 01.03.2017 года», - полагают в банке.

В начале ноября 2016 года Национальный банк приостановил лицензию Delta Bank из-за отдельных нарушений банковского законодательства и проблем с системами внутреннего контроля. 29 декабря лицензия финансового института была восстановлена. Регулятор принял это решение после рассмотрения заявления и документов банка о проведении мероприятий по улучшению качества активов, изменению систем управления рисками и внутреннего контроля. Акционеры банка также взяли на себя обязательства решить проблему с ликвидностью и докапитализировать банк.

В начале февраля совет директоров Delta Bank возглавил бизнесмен Нурлан Тлеубаев, срок полномочия которого продлится до 10 октября 2021 года. Он также стал мажоритарным акционером банка, увеличив свою долю с 9,85 до 49,32%. Бизнесмен, судя по данным об акционерах на 10 января и в настоящее время, приобрёл 20,94% акций у Артыкбая Самзаева (его в настоящее время нет среди акционеров, владеющих 5 и более процентами акций банка), а также выкупил доли миноритариев (их общая доля на 10 января превышала 20%). Пакеты акций других держателей остались неизменными: Ахметжанова Гулимжан продолжает владеть 9,82% акций банка, Балмагамбетова Алмагуль – 9,7%, Джолдыбаева Жанар – 9,81%, Галия Сактаганова – 9,78%, Куляш Саркулова – 9,82%.

Delta Bank был учрежден в 1993 году по инициативе крупных нефтегазовых компаний на западе Казахстана. В 2007 году он провел ребрендинг и после утверждения новой стратегии стал развивать направления розницы и МСБ. Банк перестал быть отраслевым из-за сокращения компаний нефтяного сектора в составе клиентов.

На начало 2017 года его активы составляли 409,44 млрд тенге, а собственный капитал 57,08 млрд тенге.