В горах близ Алматы возможен сход снежных лавин

Департамент по ЧС города Алматы предупреждает об опасности схода снежных лавин в связи с большим снегозапасом в горных районах Алматы.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» 21 февраля, а также на основании телефогограммы ГУ «Казселезащита» КЧС МВД предупреждает! В связи с большим снегозапасом в горных районах города Алматы и опасностью схода снежных лавин будет ограничен доступ посетителей на ГЛК «Шымбулак» и установлены блокпосты с 23 по 27 февраля на автодорогах «Медеу-Шымбулак», «ГЭС-1 –БАО»», - говорится в распространенном сообщении.

Также на сайте горнолыжного курорта сообщается, что с 23 по 27 февраля включительно «Шымбулак» будет закрыт для посещения в связи с совместными с департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы, комитетом по ЧС МВД, республиканским оперативно-спасательным отрядом, центром медицины катастроф, Казсельзащитой и службой спасения города учениями.

В начале февраля на западном склоне ущелья Шымбулак, где проходила Универсиада-2017, произошел сход лавины, в результате чего погиб гражданин России. Погибший являлся техническим судьей, прибывшим в составе делегации по фристайлу из Красноярска.

Несчастный случай произошел в результате внетрассового катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места.

По данным ГУ «Казселезащиты», объем сошедшей лавины составил 350 кубических метров.