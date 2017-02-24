Учителям отменят бумажную отчетность

В министерстве образования и науки готовят приказ об отмене бумажной отчетности для учителей. А если проверяющие органы будут требовать такие документы, они будут наказаны со стороны министерства финансов, сообщил в пятницу на отчетной коллегии ведомства министр Ерлан Сагадиев.

«Есть ряд серьезных проблем. Мы прекрасно это понимаем, я сам разговаривал с десятками директоров школ, и все говорят: «Мы будем вести бумажный журнал, потому что мы боимся». Я говорю: «Я вам запрещу вести бумажные журналы». Они говорят: «Мы будем ночью вести, потому что это деньги. Завтра мне голову отрежут», - рассказал Сагадиев.

По его словам, данный вопрос обсуждался с генеральным прокурором, с министром финансов, премьер-министром и с правительством.

«Мы готовимся к выпуску совместного или инструктивного письма или приказа с министерством финансов и прокуратурой. И этого должно быть достаточно, чтобы проверяющий орган не имел права просить бумажную отчетность. Распечатали, печать поставили, вручили, — этого должно быть достаточно», - подчеркнул глава МОН.

Кроме того, Сагадиев попросил министра финансов Бахыта Султанова заняться этим вопросом. «Он вчера уже выступал по поводу того, что беспричинные проверки будут преследоваться самим министерством финансов. Для нас это вопрос принципиальный, чтобы мы все-таки переломили ситуацию и ввели безбумажную отчетность по Казахстану», - заключил он.