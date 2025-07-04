За 17 месяцев казахстанцам начислили $15 млн по программе «Национальный фонд — детям»

С февраля 2024 года в рамках программы «Национальный фонд — детям» казахстанцам суммарно начислили $15 млн. На участие в программе граждане подали более 117 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Большая часть средств — $9,20 млн – была начислена казахстанцам в целях улучшения жилищных условий. Почти вся эта сумма пошла на пополнение депозитов для приобретения жилья (69 756 заявлений на общую сумму $9,00 млн).

На оплату образования пришлось $5,66 млн всех выплаченных казахстанцам средств.

Получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете.

Программа «Нацфонд - детям» предполагает, что 50% инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее.

За 2023 год всем получателям целевых накоплений начислено по $100,52, за 2024 год – по $129,38. Каждому из детей, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением рожденных в 2006 году, в 2025 году начислен инвестиционный доход в размере $3,04.