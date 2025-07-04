За 17 месяцев казахстанцам начислили $15 млн по программе «Национальный фонд — детям»

Граждане подали более 117 тыс. заявлений на участие в программе
С февраля 2024 года в рамках программы «Национальный фонд — детям» казахстанцам суммарно начислили $15 млн. На участие в программе граждане подали более 117 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба ЕНПФ.
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