Понижение цен на еду в алматинском аэропорту не предвидится

Руководство аэропорта Алматы не может повлиять на цены в точках общепита, находящихся на территории воздушной гавани. Президент междунардного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос Vласти, подчеркнул, что цены определяются арендаторами.

«Что касается булочек и пирожных, мы тут не можем повлиять на цены, арендаторы сами ставят цены, это всё является частной собственностью. Я вчера был в международной командировке. Купил в Starbucks два стаканчика кофе и печенье и отдал почти пять тысяч тенге, эти цены соответствуют стоимости в аэропорту Алматы. Даже бутылочка воды в аэропорту Домодедово стоит порядка 100 рублей, то есть 500 тенге. У нас есть аппараты. Не хотите брать дорогие продукты в кафе, покупайте в аппаратах», – сказал Бекмухамбетов.

При этом ни Бекмухамбетов, ни Денис Кривошеев, со-организовавший пресс-конференцию член общественного совета аэропорта, не стали называть конечного собственника торговых площадей, сославшись на коммерческую тайну.