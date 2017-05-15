Руководство воздушной гавани не стало называть собственников торговых площадей
Понижение цен на еду в алматинском аэропорту не предвидится
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Руководство аэропорта Алматы не может повлиять на цены в точках общепита, находящихся на территории воздушной гавани. Президент междунардного аэропорта Алматы Айбол Бекмухамбетов, отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос Vласти, подчеркнул, что цены определяются арендаторами.

«Что касается булочек и пирожных, мы тут не можем повлиять на цены, арендаторы сами ставят цены, это всё является частной собственностью. Я вчера был в международной командировке. Купил в Starbucks два стаканчика кофе и печенье и отдал почти пять тысяч тенге, эти цены соответствуют стоимости в аэропорту Алматы. Даже бутылочка воды в аэропорту Домодедово стоит порядка 100 рублей, то есть 500 тенге. У нас есть аппараты. Не хотите брать дорогие продукты в кафе, покупайте в аппаратах», – сказал Бекмухамбетов.

При этом ни Бекмухамбетов, ни Денис Кривошеев, со-организовавший пресс-конференцию член общественного совета аэропорта, не стали называть конечного собственника торговых площадей, сославшись на коммерческую тайну.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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