Токаев подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак

В среду президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан». Документом вводится уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак и за сталкинг.

В частности, законом внесены поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, Кодекс «О браке (супружестве) и семье», законы «Об оперативно-розыскной деятельности», «О платежах и платежных системах» и другие. Как отметили в пресс-службе Акорды, первый блок поправок предусматривает обеспечение стабильности уголовного законодательства, второй – совершенствование уголовного законодательства и усиление ответственности за некоторые общественно опасные деяния. Также закон направлен на усиление защиты прав граждан в уголовном процессе, повышение состязательности уголовного процесса и его оптимизацию и совершенствование уголовно-исполнительного законодательства.

Как сообщалось ранее, документом усиливается ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, расширяется категория лиц, в отношении которых не применяется пожизненное лишение свободы. Кроме того, вводится уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак, за так называемое дропперство (представление подставных платежных дроп-карт для мошенников в целях осуществления ими кибер-мошенничества), за сталкинг, за создание помех управлению воздушным судном.

Например, в Уголовный кодекс введена статья 115-1 (сталкинг), которая предусматривает штраф в размере до 200 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арест на срок до 50 суток.

Еще одна новая статья – 125-1 (принуждение к вступлению в брак). Санкция этой статьи за принуждение лица к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно путем шантажа, в том числе под угрозой разглашения или распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, разглашение или распространение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких, предусматривает штраф до 2 тыс. МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если деяние совершено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего лица, с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору или с использованием своего служебного положения, то предусмотрен штраф до 5 тыс. МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1,2 тыс. часов, либо ограничение свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. Если выше указанные деяния повлекли по неосторожности тяжкие последствия, то тогда грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.