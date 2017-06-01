Казахстан улучшил позиции в рейтинге самых конкурентоспособных экономик по версии IMD

С 2016 года Казахстан поднялся с 32-го на 47-е место - такой скачок обеспечил Казахстану прогресс в области государственных финансов, внутренней экономики и эффективности бизнеса, сообщает РБК со ссылкой на авторов исследования швейцарской бизнес-школы IMD.

Деловой портал напоминает, что авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по 20 параметрам, разделенным на четыре категории (индекса): показатели экономики, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Сами параметры, в свою очередь, состоят из 323 разнообразных переменных — от вклада в мировой ВВП, цен на бензин и уровня налоговых ставок до стоимости капитала, прозрачности государственной политики и открытости национальной культуры для иностранных идей.

«Наибольший прогресс за минувший год Казахстан продемонстрировал по параметру «государственные финансы», перескочив с 51-го места сразу на 4-е; показатель «внутренняя экономика» поднялся с 51-го места на 40-е. Страна также существенно поднялась по всем позициям в категории «эффективность бизнеса», - пишет РБК.

Примечательно, что в рейтинге Казахстан обогнал Испанию, Саудовскую Аравию, Польшу, Португалию, Италию, Россию, Турцию, Украину. Всего в рейтинге зафиксированы показатели 63-х стран мира.

«Первую строчку в рейтинге второй год подряд занял Гонконг. На втором и третьем местах - Швейцария и Сингапур. США опустились с третьей строчки на четвертую -худший результат страны за последние пять лет. Замыкают пятерку самых конкурентоспособных экономик Нидерланды, поднявшиеся на пятое место с восьмого», - отмечает портал.

Одновременно с общим рейтингом конкурентоспособности IMD представила свой новый индекс–рейтинг цифровой конкурентоспособности, отражающий оценку возможностей и готовности стран адаптироваться к развитию цифровых технологий, изучать их и использовать по максимуму. В новом цифровом индексе Казахстан занял 38 место. Индекс базируется на 50 критериях, которые в конечном счете сводятся к трем ключевым факторам — знания, технологическая среда и открытость будущему.