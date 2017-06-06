​Тенге держится у отметки в 313 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $46,6 млн., показав рост на $27,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $49,27 за баррель. Как пишут Ведомости, в понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который они обвинили в поддержке террористических группировок. Катар отверг эти обвинения. Обострение отношений на богатом нефтью Ближнем Востоке поначалу спровоцировало скачок котировок Brent до $50,48 с $49,95 за баррель на закрытии в пятницу. Однако затем они снова опустились, составив $49,43 к 22.30 по времени Астаны.

Быстрое успокоение нефтяного рынка отражает тот факт, что Катар пусть и входит в ОПЕК, но не является крупным нефтепроизводителем. В апреле он добывал 618 000 баррелей в день, около 2% совокупной добычи картеля. Конфликт между Катаром и его соседями может повлиять преимущественно на газовые рынки, поскольку он остаётся его крупнейшим экспортером. На этом фоне инвесторы вновь сконцентрировались на данных об избытке предложения, что повлекло снижение котировок.