Августовские фьючерсы на нефть марки Brent ослабли несмотря на политические разногласия на Ближнем востоке
​Тенге держится у отметки в 313 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 313,12 тенге, показав рост на 0,12 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $46,6 млн., показав рост на $27,4 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $49,27 за баррель. Как пишут Ведомости, в понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Йемен объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, который они обвинили в поддержке террористических группировок. Катар отверг эти обвинения. Обострение отношений на богатом нефтью Ближнем Востоке поначалу спровоцировало скачок котировок Brent до $50,48 с $49,95 за баррель на закрытии в пятницу. Однако затем они снова опустились, составив $49,43 к 22.30 по времени Астаны.

Быстрое успокоение нефтяного рынка отражает тот факт, что Катар пусть и входит в ОПЕК, но не является крупным нефтепроизводителем. В апреле он добывал 618 000 баррелей в день, около 2% совокупной добычи картеля. Конфликт между Катаром и его соседями может повлиять преимущественно на газовые рынки, поскольку он остаётся его крупнейшим экспортером. На этом фоне инвесторы вновь сконцентрировались на данных об избытке предложения, что повлекло снижение котировок.

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

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