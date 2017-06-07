Президент назначил нового посла Казахстана в Польше

«Указом Главы государства Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Польша», - говорится в сообщении.

Ранее он занимал должность советника в посольстве Казахстана в Польше. Должность посла занимал Алтай Абибуллаев, которого в феврале этого года рекомендовали предупредить о неполном служебном соответствии за нарушение законодательства о государственной службе. Оно выражалось в якобы попытке вмешательства в коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов. Затем, 1 марта, президент Нурсултан Назарбаев освободил его от занимаемой должности.

