Каталонцы назначили на 1 октября референдум о независимости

Руководитель Женералитета Каталонской автономии Карлос Пудчемонт назначил на 1 октября референдум о независимости региона. Пудчемонт хочет, чтобы голосование имело реальный результат и обязывало привести принятое решение в жизнь, в отличие от голосования 2004 года. Тогда каталонцы провели его вопреки возражениям конституционного суда, сообщают Ведомости .

По данным СМИ, на голосование выносится вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» Голосование, проведенное в ноябре 2004 года, носило символический характер.

Данные последнего опроса, проведенного по заказу правительства региона, показывают, что из 7,5 млн каталонцев 48,5% выступают против отделения от Испании, 44,3% - за, но почти три четверти опрошенных поддерживают проведение референдума по этому вопросу.

Однако в Мадриде заявляют, что голосование будет незаконным и антиконституционным. Если дата будет объявлена, за этим последуют новые судебные разбирательства, заявил ранее источник Reuters в правительстве Испании. Он не исключает, что накал страстей достигнет максимума на региональных выборах в Каталонии.

«Статья 155 Конституции Испании дает центральному правительству право прямого вмешательства в действия администрации Каталонии, в том числе заставить его отменить референдум и подчиниться законам. У Мадрида есть законная возможность отправить в провинцию дополнительные силы полиции или приостановить полномочия администрации автономии. Эта возможность рассматривается только как крайняя мера», - пишет издание.

Каталония, как и другие 16 автономных регионов Испании, имеет право самостоятельно распоряжаться расходами бюджета на образование и здравоохранение. Однако в регионе недовольны устройством системы бюджетных трансферов, из-за которого Мадрид забирает из бюджета провинции больше, чем возвращает, и хотят независимости. В период экономического спада поддержка сепаратистов в Каталонии усилилась.