Рост промпроизводства в Казахстане составил 7,8%

В первые пять месяцев 2017 года рост промышленного производства составил 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики.

В первые 5 месяцев 2017 года в Казахстане было добыто 40,1 тонн медной руды (рост на 41% по сравнению с 2016 годом), нефти - 35,5 миллионов тонн (рост 9,5%), произведено 43,4 миллиарда киловатт в час электроэнергии (рост 10%). Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики:

«В январе-мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Возросло производство продуктов питания, нефтепереработки, продукции фармацевтической, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство табачных изделий», – говорится в сообщении.