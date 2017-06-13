Мир за ночь. 12-13 июня 2017 года

Арест Навального после митингов, отклонение апелляционным судом указа Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам ближневосточных и североафриканских стран, иск против американского президента из-за подозрений в сохранении контроля над своим частным бизнесом, продолжающийся политический хаос в Венесуэле и рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей от Forbes.

Политика Алексея Навального арестовали на 30 суток по факту организации несанкционированной акции в Москве, пишет издание Republic. Навального обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов и демонстраций. Ранее политик заявил, что его адвокаты располагают аудиозаписью, в которой судья давала указания полицейским, как им правильно составить рапорт. Аудиозапись опубликовало издание «Медиазона».

«Вы в наибольшей степени заинтересованы, потому что есть аудиозапись. Мы знаем, что полиция приезжала, показала вам материал, вы ошибки исправили. Тут материал уголовного дела, вы фактически фабриковали дело. Вам лучше взять отвод и какого-нибудь еще судью взять в это дело», – заявил судье Навальный. Судья Анастасия Лоскутова отказалась брать на себя отвод.

Оппозиционера задержали утром 12 июня в подъезде его дома. Позднее в полиции объяснили, что задержание Навального связано с его призывами к гражданам участвовать в несогласованной акции. Политик в последний день решил отменить согласованный с московскими властями митинг на проспекте Сахарова и перенести акцию на Тверскую. Он объяснил перенос тем, что абсолютно все подрядчики отказались устанавливать сцену на Сахарова после полученных угроз. Сначала власти назвали акцию на Тверской провокацией и заявили, что «будут жестко реагировать на правонарушения», но позднее чиновники заявили, что если активисты будут «спокойно гулять», то полиция не будет их задерживать. По итогам акции, в Москве задержали 823 участника. На двух – уже заведены уголовные дела по факту нападения на бойца Росгвардии. В Санкт-Петербурге задержано более 500 человек.

Апелляционный суд в США оставил в силе решение суда низшей инстанции, блокирующее второй, смягченный указ президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам шести ближневосточных и североафриканских государств, сообщает BBC. Указ, изданный 6 марта, касался граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - стран с преимущественно мусульманским населением, которые в Белом доме рассматривают как рассадники терроризма. По сравнению с первой версией указа, изданной 27 января, из этого списка был исключен Ирак.

Действие обоих указов вскоре было приостановлено на неопределенный срок судами. Они усмотрели в указах Трампа нарушение конституции США, выражавшееся, в частности, в том, что запрет в наибольшей степени затрагивал именно мусульман, тогда как конституция запрещает федеральному правительству отдавать предпочтение какой-либо религии в ущерб другим. Правительство США требовало в срочном порядке отменить эти судебные решения.

Второй антимиграционный указ был заморожен, не успев начать действовать, федеральным судьей в штате Гавайи, которого назначил предыдущий президент Барак Обама. Апелляционная жалоба от администрации Трампа после этого поступила в Девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско. Правительство настаивало, что временный запрет иммиграции из указанных стран необходим на период выработки мер по предотвращению терактов на территории США.

В мае федеральный апелляционный суд в Вирджинии рассматривал апелляцию на решение о приостановке действия первого, январского указа. Суд отклонил апелляцию большинством голосов, но это большинство составили исключительно судьи, назначенные президентами-демократами. Назначенцы республиканских президентов были склонны считать указ законным. Администрация намерена далее отстаивать законность своих указов в Верховном суде, где в настоящее время четверо судей считаются консервативными и потому более благосклонными к доводам представителей Трампа, еще четверо - либеральными, а девятый колеблется между этими двумя лагерями.

Генпрокуроры штата Мэриленд и федерального округа Колумбия Брайан Фрош и Карл Расин подали иск против президента США Дональда Трампа «за грубое нарушение Конституции США». Копии документа были опубликованы в Twitter CNN, пишет Коммерсант. Истцы утверждают, что господин Трамп не оставил свой частный бизнес после избрания главой государства и фактически продолжил получать выплаты от правительств других государств через ранее контролируемые им компании.

По их словам, президент получает регулярные отчеты о финансовом состоянии компании. Генпрокуроры строят свои аргументы на том, что президент после избрания сохранил фирмы в собственности, передав их под управление трастового фонда, во главе которого стоят его взрослые сыновья. Брайан Фрош и Карл Расин также намерены затребовать копии налоговых деклараций Дональда Трампа. Несколько дней назад стало известно, что десятки демократов из Сената США также готовы подать исковые заявления. Они утверждают, что действия главы государства нарушают американскую конституцию, согласно которой президенту запрещено принимать подарки или платежи от властей других стран.

Верховный суд (ВС) Венесуэлы признал неприемлемым иск генерального прокурора Луисы Ортеги Диас против созыва учредительного собрания, пишет Коммерсант. «В связи с некомпетентной совокупностью претензий палата Верховного суда по избирательным делам признает неприемлемым представленный Луисой Ортегой Диас иск»,— говорится в сообщении суда, опубликованном в Twitter.

В начале июня Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы разрешила президенту Николасу Мадуро созвать учредительное собрание. «Это решение суда стало шагом назад в области прав человека»,— заявила тогда госпожа Диас. По словам генпрокурора, судебное постановление свидетельствует, что демократия в Венесуэле, обретение которой «дорого обошлось» ее жителям, утратила свою силу.

Напомним, в марте в Венесуэле началась волна массовых протестов, когда Верховный суд лишил парламент законодательных прав и переложил их на себя. 24 мая лидеры венесуэльской оппозиции призвали сограждан к новым демонстрациям, раскритиковав обнародованные властями страны планы проведения выборов в Конституционную ассамблею.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. В 2017 году список возглавил американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом Дидди. За год он заработал $130 млн. Второе место заняла певица Beyonce ($105 млн), замыкает тройку писательница Джоан Роулинг ($95 млн), сообшают Ведомости.

В первую десятку вошли канадский музыкант Обри Грэхэм, известный как Drake ($94 млн), футболист Криштиану Роналду ($93 млн), канадский певец Абель Тесфайе (Weeknd, $92 млн), радиоведущий Говард Штерн ($90 млн), британская поп-группа Coldplay ($88 млн), писатель Джеймс Паттерсон ($87 млн) и баскетболист Леброн Джеймс ($86 млн). В прошлом году первое место в рейтинге занимала певица Тэйлор Свифт, заработавшая $170 млн. Однако в этом году она получила лишь $44 млн.