Августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются у отметки в $48,51
​Тенге держится на уровне 316 за доллар
Фото Жанары Каримовой

Cредневзвешенный курс доллара по итогам утренних торгов во вторник составил 316 тенге, показав снижение на 0,14 тенге относительно результатов утренней сессии в понедельник.

Объем торгов по итогам утренней сессии во вторник составил $53,6 млн., показав рост на $23,05 млн. по сравнению с результатами утренних торгов в понедельник.

На 11:10 по времени Астаны августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $48,51 за баррель. За последнюю неделю баррель нефти марки Brent стал дешевле более чем на 4%. Cнижение котировок было связано с опасениями инвесторов, что добыча в США, которая в 2018 году может достичь исторического рекорда в 10 млн. баррелей в сутки, сведет на нет усилия ОПЕК по сокращению добычи и предложения на рынке.

Вместе с этим мировые запасы нефти снижаются гораздо более медленными темпами, чем надеялись участники рынка. В США на минувшей неделе запасы выросли впервые за 9 недель, вопреки прогнозам.

В четверг Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии после перерыва более чем в год. «Поставки топлива продолжают увеличиваться, а запасы находятся на довольно высоком уровне и не демонстрируют признаков снижения, - говорит аналитик ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - На данный момент нет никаких явных позитивных факторов для нефтяных котировок».

Дмитрий Мазоренко
Дмитрий Мазоренко

Репортер интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
В Минюсте объяснили, почему Усенов выехал из страны, несмотря на долги
Новости
​Пассажирский автобус в Алматы столкнулся с 8 машинами
Новости
Аблязов заочно приговорен к 20 годам лишения свободы
Новости
В Алматы в одном из арыков нашли труп девушки
Новости
Абаев прокомментировал перебои с работой социальных сетей в Казахстане
Новости
Индия и Пакистан стали членами ШОС