Chocolife.me купил Besmart.kz

Сервис коллективных покупок Chocolife.me, входящий в холдинг Chocofamily, купил своего ближайшего конкурента Besmart.kz. Объединенная компания теперь занимает более 95% на рынке купонных сервисов Казахстана, сообщает в понедельник пресс-служба компании.

Сумма сделки не раскрывается – стороны связаны соглашением о конфиденциальности.

Сообщается, что Chocofamily планирует развивать оба бренда – Chocolife.me и Besmart.kz - аудитория сервисов отличается и хорошо друг друга дополняет. В частности, этой покупкой Chocolife.me откроет для себя рынок Шымкента.

«Мы продолжаем консолидацию ключевых для нас секторов электронной коммерции, - говорит Рамиль Мухоряпов, основатель и CEO Chocofamily, - мы лидеры на рынке коллективных покупок и на рынке food-tech, у нас отличная рыночная позиция в сегменте е-тревел и рост более чем в 2 раза год к году. Мы также приобрели существенную долю в онлайн сервисе №1 по записи к врачам – iDoctor.kz, и планируем существенный рост этого бизнеса на нашем трафике. Эти сделки соответствуют нашей стратегии по созданию е-коммерс холдинга №1 в Казахстане и выходу на IPO к 2020 году».

В конце апреля 2017 Chocofamily привлек более 2 млн. долларов инвестиций в капитал. В мае 2017 года входящий в Chocofamily сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz купил Foodpanda Kazakhstan.

Chocofamily Holding включает в себя пять компаний: сервис коллективных покупок Chocolife.me, сервис по покупке авиа и ж/д билетов онлайн Chocotravel.com, интернет-магазины Chocomart.kz, Lensmark.kz, сервис по заказу и доставке еды Chocofood.kz. Оборот в 2016 году составил более 11 млрд. тенге.

Интервью с основателем и CEO Chocofamily Рамилем Мухоряповым