Chocofamily купила Foodpanda.kz

Холдинг привлёк 700 млн. тенге инвестиций
Данияр Молдабеков, Vласть
Группа компания Chocofamily поглотила своего главного конкурента на казахстанском рынке заказа еды Foodpanda.kz, который входит в состав международного сервиса по заказу и доставке Delivery Hero, сообщила компания на пресс-конференции в среду в Алматы.
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