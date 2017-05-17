Chocofamily купила Foodpanda.kz

Группа компания Chocofamily поглотила своего главного конкурента на казахстанском рынке заказа еды Foodpanda.kz, который входит в состав международного сервиса по заказу и доставке Delivery Hero, сообщила компания на пресс-конференции в среду в Алматы.

«Наша стратегия основана на убеждениях, что в этой отрасли только лидер рынка имеет ключевое преимущество. Решение о продаже нашего казахстанского бизнеса соответствует этой стратегии и было принято в правильное для Delivery Hero время», - сказал Ральф Венцель, директор по стратеги Delivery Hero, чьи слова цитируют в пресс-релизе Chocofamily.

Основатель Chocofamily Рамиль Мухоряпов назвал сделку знаковой для местного рынка онлайн-доставки еды, доказывающей, что «казахстанские интернет-компании могут развиваться по классическому западному пути», когда работа с инвесторами строится системно.

Средства - 700 млн. тенге - в капитал компании вложили структуры Тимура Турлова из Freedom Finance и Адиля Нургожина, партнера фонда I2BF. Часть этих средств пошла на покупку Foodpanda.kz.

Для Chocofamily - это третий инвестиционный раунд. В прошлом году холдинг получил $1 млн. от Мурата Абдрахманова (Antelope, KazTransCom, Dent-Lux). В 2013 году компания привлекла $400 тыс. от DEMUS Capital.

Chocofamily объединяет несколько сервисов – купонный, доставки еды, магазины товаров для дома, контактных линз и онлайн-сервис по продаже билетов.