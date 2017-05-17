Холдинг привлёк 700 млн. тенге инвестиций
Chocofamily купила Foodpanda.kz
Фото предоставлено компанией Chocofamily

Данияр Молдабеков, Vласть

Группа компания Chocofamily поглотила своего главного конкурента на казахстанском рынке заказа еды Foodpanda.kz, который входит в состав международного сервиса по заказу и доставке Delivery Hero, сообщила компания на пресс-конференции в среду в Алматы.

«Наша стратегия основана на убеждениях, что в этой отрасли только лидер рынка имеет ключевое преимущество. Решение о продаже нашего казахстанского бизнеса соответствует этой стратегии и было принято в правильное для Delivery Hero время», - сказал Ральф Венцель, директор по стратеги Delivery Hero, чьи слова цитируют в пресс-релизе Chocofamily.

Основатель Chocofamily Рамиль Мухоряпов назвал сделку знаковой для местного рынка онлайн-доставки еды, доказывающей, что «казахстанские интернет-компании могут развиваться по классическому западному пути», когда работа с инвесторами строится системно.

Средства - 700 млн. тенге - в капитал компании вложили структуры Тимура Турлова из Freedom Finance и Адиля Нургожина, партнера фонда I2BF. Часть этих средств пошла на покупку Foodpanda.kz.

Для Chocofamily - это третий инвестиционный раунд. В прошлом году холдинг получил $1 млн. от Мурата Абдрахманова (Antelope, KazTransCom, Dent-Lux). В 2013 году компания привлекла $400 тыс. от DEMUS Capital.

Chocofamily объединяет несколько сервисов – купонный, доставки еды, магазины товаров для дома, контактных линз и онлайн-сервис по продаже билетов.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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